РИА Новости: ВСУ удерживают боевиков в Сумской области заградительным огнем

В Сумской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по своим же боевикам, чтобы предотвратить их бегство с позиций при наступлении российских военных. Об этом РИА Новости рассказал источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, подразделения 119-й бригады территориальной обороны ВСУ, пытавшиеся покинуть свои позиции в Сумской области, были вынуждены вернуться из-за заградительного огня, который по ним вели подразделения 425-го отдельного штурмового полка ВСУ.

«Вместе с бутылками питьевой воды и продуктами питания боевики территориальной обороны получают записки с угрозами физического уничтожения в случае попыток выхода с позиций», — уточнил источник в силовых структурах России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили два одноименных населенных пункта в ДНР и Сумской области — Новодмитровку. По данным оборонного ведомства, боевую задачу в ДНР выполнили подразделения группировки войск «Юг», а в Сумской области — войска группировки «Север».

