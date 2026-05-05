Неправильные пчелы: российские пасечники бьют тревогу из-за импортных насекомых

Российские фермеры заявили о серьезной угрозе для урожая. Огромной проблемой могут стать «неправильные пчелы». Но не отечественные, а зарубежные. На территорию нашей страны их завозят, как правило, без маркировки и обязательного карантина на границе. Зараженные пчелиные семьи продают прямо с колес.

И уже на пасеках они убивают своих соседей. Чем еще опасен такой иностранный товар — ученые рассказали «Известиям». Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас передает из Оренбургской области.

Каждую весну пасечники Оренбурга замечают на лугах «пришельцев». На первый взгляд — те же полосатые труженики, но опытный глаз сразу улавливает разницу.

«Улик открываешь, смотришь — и эти желтые, южные мальчики, уже гуляют по нашим рамкам», — рассказывает пчеловод из Оренбурга Николай Араптанов.

Пчелы — насекомые не перелетные, но границы все же пересекают. На огромных фурах в страну попадают пчелопакеты — небольшие семьи, упакованные в коробки и завезенные из Азии. Чаще всего — в обход официальных каналов, минуя месячный карантин.

— На таможне отдали за фуру миллион. За экспертизу, чтобы, допустим, не 12 дней делалась, там опять надо миллион отдать.

После пересечения государственной границы пчелопакеты начинают продавать тут же, с колес.

«Звонят заранее потенциальным покупателям, приглашают их выехать на трассу, на федеральную трассу, чтобы, в общем, особо сильно с дороги не сворачивать», — поясняет член совета региональной общественной организации «Пчеловоды Башкирии» Ильяс Исламгулов.

Пока отечественные пасеки только просыпаются после зимы и ждут середины мая, чтобы матки окрепли и начали полноценную работу, в более теплых странах пчелиные семьи уже готовы трудиться.

Для начинающих — это шанс быстро войти в дело, для опытных фермеров — возможность получить ранний мед и обогнать конкурентов. Только в Оренбуржье за один сезон завозят десятки тысяч таких пчелопакетов.

— Вы понимаете, что вы приобретаете заразу, болезни? Там куча болезней, которые не лечатся: деформация крыла, мешотчатый расплод. Вы своих пчел потеряете и соседям навредите.

Недаром их называют «одноразовыми пчелами». Осенью из ульев выкачивают весь мед без остатка, не заботясь о том, как насекомым пережить зиму.

«Пчела разлетается по всем пасекам, которые зимуют. То есть, все болячки и все проблемы переносятся на наши пасеки», — добавляет Николай Араптанов.

А кроме того, южные пчелы скрещиваются с российскими — гибриды хуже зимуют, слабее развиваются и чаще болеют.

«Массовый завоз представляет собой мину замедленного действия, которая рано или поздно взорвется и оставит вообще нас без пчел», — считает старший научный сотрудник Института биологии и развития Академии наук Дмитрий Богулавский.

И тогда проблема выйдет далеко за пределы ульев. Это ключевой элемент в системе опыления сельскохозяйственных культур. Дикие пчелы не смогут взять на себя этот объем — их слишком мало. А значит, под угрозой окажутся и урожаи.

На торговцев устраивают облавы сотрудники Россельхознадзора, но большинство пчел все же разлетается по пасекам. Сегодня пчеловоды предлагают если не полностью запретить ввоз, то хотя бы ограничить до середины мая, чтобы дать возможность отечественным хозяйствам сформировать собственные пчелопакеты и выйти на рынок. Тогда «азиатки» будут менее привлекательными.

