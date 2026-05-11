Объездил почти весь мир: опытный турист раскрыл самое раздражающее место на планете

Mirror: Египет является самой раздражающей страной для туристов

Египет является самой утомительной и раздражающей страной в мире для иностранных путешественников. Об этом сообщило Mirror со ссылкой на мнение немецкого тревел-блогера Луки Пфердменгеса.

В свои 23 года молодой человек уже успел объехать почти все страны мира, делясь впечатлениями с аудиторией в 2,9 миллиона подписчиков в социальных сетях. По его мнению, многие раскрученные направления сильно переоценены и не предлагают туристам ничего, кроме красивых пляжей и навязчивого сервиса.

В список разочарований блогера также попали Франция, Мальдивские острова, Маврикий, Сейшелы и большая часть Малых Антильских островов в Карибском море. Путешественник отметил, что эти места слишком коммерциализированы.

Кроме того, он критически отозвался о безопасности в Европе. Блогер признался, что чувствует себя неуютно в ночное время в Бельгии, которую он назвал «серой и уродливой», а также считает опасными Париж, Лондон и Франкфурт.

Он посоветовал туристам избегать привычных маршрутов по Италии или Греции, так как в Европе есть еще четыре десятка стран, заслуживающих внимания.

В качестве альтернативы эксперт предложил присмотреться к недооцененным регионам, которые зачастую оказываются гораздо интереснее и доступнее по цене. Среди его фаворитов — Узбекистан, Мьянма, Бутан и большинство стран Латинской Америки.

Лука выделил Черногорию и Словению как очень красивые и бюджетные направления, которые незаслуженно обделены вниманием путешественников.

Своим самым любимым городом в Европе он назвал Лиссабон из-за его атмосферы и кухни.

Мнение блогера о Египте вызвало бурную дискуссию среди его подписчиков, многие из которых встали на защиту африканской страны, предположив, что молодой человек просто посетил не те места.

