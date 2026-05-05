Пенсионерка из Курска выдавала себя за соседку и рассылала интимные фото

Фото: www.globallookpress.com/Fernando Gutierrez-Juarez

В Курске 73-летняя женщина выдавала себя за соседку и рассылала интимные фото

Пенсионерка зарегистрировалась в приложении для знакомств, где опубликовала снимки молодой соседки. Когда виртуальный ухажер попросил обнаженное «селфи», она нашла в интернете чужое фото и отправила его. Теперь ей грозит до шести лет колонии. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Как пенсионерка пыталась найти мужчину

В Кировский районный суд Курска поступило уголовное дело в отношении 73-летней местной жительницы. Ее обвиняют в незаконном распространении порнографических материалов с использованием интернета.

По версии следствия, женщина зарегистрировалась в мобильном приложении для знакомств. Чтобы выглядеть моложе и привлекательнее, она опубликовала фотографии своей 29-летней соседки, которая даже не подозревала об этом.

Вскоре пенсионерка познакомилась с 41-летним мужчиной. В ходе виртуального общения она выдавала себя за девушку с фото и по просьбе собеседника отправляла ему снимки молодой соседки, утверждая, что на них — она сама.

Роковая просьба и разоблачение

Когда новый знакомый попросил прислать ему интимную фотографию, сделанную в зеркале, у пенсионерки таких снимков не оказалось. Тогда она нашла в интернете подходящее фото неизвестной девушки без лица и переслала его собеседнику в мессенджере.

Обман вскоре раскрылся. О действиях пенсионерки стало известно правоохранительным органам. В ходе расследования следователи провели экспертизу, которая подтвердила: пересланная пенсионеркой картинка содержит признаки порнографии.

Что грозит пенсионерке

Уголовное дело направлено в суд. Если женщину признают виновной, ей может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

