Любовь на расстоянии: Воробьев рассказал о начале романа с Гарифуллиной

Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина провели начало отношений на расстоянии

Начало романтических отношений между исполнителем Алексеем Воробьевым и оперной певицей Аидой Гарифуллиной было сопряжено с серьезными испытаниями и длительной разлукой. В этом артист признался в эфире шоу «Две Юли».

Певец рассказал, что сразу после первой встречи влюбленным пришлось расстаться на долгий срок. Воробьев отметил, что они поддерживали связь исключительно через соцсети. Это стало настоящей проверкой на прочность для пары.

Музыкант подчеркнул, что такой формат общения давался ему крайне нелегко из-за невозможности находиться рядом с избранницей.

«После первой встречи сразу был перерыв — три с лишним месяца, и бесконечное общение по телефону: созванивались по видеосвязи, болтали, общались. То есть это все усложнило, конечно, дико. Безумно хочется быть с человеком, хочется рядом его видеть, а не получается — это так было жестко, правда», — поделился воспоминаниями Алексей Воробьев.

В свою очередь, Аида Гарифуллина, отвечая на вопросы своих подписчиков в социальной сети, призналась, что ценит в своем спутнике доброту, искренность, мудрость, а также его талант и чувство юмора. По ее словам, певец обладает целым перечнем прекрасных качеств, включая умение заботиться и любить.

Информация о романе знаменитостей появилась в 2025 году. Однако пара долгое время предпочитала скрывать свои чувства от общественности.

Долгое время звезды игнорировали любые слухи и не делали никаких публичных заявлений. Ситуация изменилась только после того, как стало известно об их тайной свадьбе.

До этого момента Алексей и Аида практически не появлялись вместе на светских мероприятиях и не публиковали совместные кадры в социальных сетях. Несмотря на первоначальную скрытность, позже Гарифуллина все же порадовала поклонников, обнародовав фотографии с закрытой церемонии.

