Новая разработка сделает российские беспилотники еще эффективнее

Программа подразумевает полную независимость от зарубежных сервисов.

Новая отечественная разработка уже в ближайшее время сделает наши БПЛА еще более эффективными. Речь идет об ускоренном обучении нейросетей.

И речь идет не о каком-то одном инструменте, а о полноценной платформе, которая обучит беспилотники находить различные объекты, следить одновременно за несколькими целями и предотвращать ошибки в работе.

Как выяснили «Известия», программа подразумевает также полную независимость от зарубежного софта и сервисов. Данные не будут передаваться на внешнее облако, оставшись внутри страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что московские высокотехнологичные предприятия поставляют свои новейшие разработки в зону специальной военной операции. Столичный бизнес поддерживает военнослужащих в рамках проекта по продвижению локальных брендов «Сделано в Москве».

Среди изобретений — инновационная одежда с контролем температуры от стартапа «Стеллар вейв». Куртки и штаны с углеродной системой обогрева позволяют бойцам чувствовать себя комфортно даже в сильный холод. Компания безвозмездно отправила в зону СВО порядка 50 изделий и готовит новую поставку.

