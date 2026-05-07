Среди руин: как брейк-данс помогает детям в секторе Газа

Диана Кулманакова
Студия танцев — это практически единственное место, где они чувствуют себя в безопасности.

AP: дети в секторе Газа занимаются брейк-дансом для борьбы со стрессом

В лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа дети начали заниматься брейк-дансом, чтобы справиться с последствиями военных действий и обрести внутреннее спокойствие. Об этом сообщило Associated Press.

Под энергичную музыку мальчики и девочки в возрасте от пяти до 14 лет отрабатывают сложные вращения и быстрые шаги прямо рядом с грудами строительного мусора и искореженным металлом. Для многих из них это единственная возможность отвлечься от суровой реальности и восстановить душевные силы.

«Я прихожу в этот центр, потому что обнаружила у себя талант к брейк-дансу, а также для того, чтобы выплеснуть накопившуюся внутри негативную энергию и просто получить удовольствие», — поделилась одна из участниц группы Хабиба Абу Хатер.

Она добавила, что посещает занятия уже четыре года и очень рада своему прогрессу, учитывая, что начинала обучение с самых азов.

Инструктор школы Фаез Сарадж подчеркнул, что их учебное заведение основано в лагере еще в 2004 году. Оно ставит своей целью не только обучение технике движений, но и укрепление уверенности в себе у подрастающего поколения.

По его словам, тренировки, включающие элементы гимнастики и современной хореографии, имеют терапевтический эффект.

«Движения помогают ребенку психологически разгрузиться, особенно после тех трудных ситуаций, которые мы пережили за годы войны. Мы играем важную роль в превращении атмосферы депрессии и разочарования в атмосферу радости», — отметил Сарадж.

Несмотря на то, что активные боевые действия замедлились после объявления перемирия в октябре 2025 года, местные жители продолжают сталкиваться с бытовыми трудностями и последствиями разрушений.

Военная операция в регионе привела к значительным человеческим жертвам и масштабному гуманитарному кризису, затронувшему большинство семей в анклаве. Школа танцев в Нусейрате остается одним из немногих мест, где дети могут почувствовать себя в безопасности и заняться творчеством.

