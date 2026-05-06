В России предложили ограничить поступление в магистратуру по непрофильной специальности

Эфирная новость 23 0

В Минобрнауки законопроект и несколько вариантов продолжения обучения пока еще только изучают.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России предложили привязать магистратуру к профилю, полученному в бакалавриате

В России хотят ограничить поступление в магистратуру, если специальность отличается от выбранной в бакалавриате. Продолжить учебу можно будет только по тому же профилю, то есть если начал психологом, то через четыре курса на юриста уже не поменять. По мнению авторов законопроекта, за два года магистратуры освоить новую профессию невозможно, поэтому профиль должен быть связан с предыдущей специальностью. Это повысит качество образования.

«Мы боремся за повышение качества и профессионализм обучающихся, поскольку мы в магистратуре очень часто тратим время именно на формирование базовых навыков, базовых знаний, прежде чем мы дадим более углубленные навыки для наших магистров», — сказал доцент юридического факультета Государственного академического университета гуманитарных наук Евгений Венгеровский.

В то же время есть мнение, что выбор все-таки надо сохранить, хотя бы в ограниченном формате. По статистике, больше 24 процентов студентов сознательно меняют профессию. Особенно это важно для гуманитарных специальностей и похожих инженерно-технических направлений.

«Важно сохранить этот гибкий подход и не сделать регулирование сплошным, которое абсолютно закроет карьеру будущим абитуриентам. Здесь нельзя сделать так, чтобы человек потом после биологии не смог перейти в молекулярную химию, например, да, и продолжать свое исследование там или в рамках профессиональной деятельности в ней, например, вести свои исследования», — отметил доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский.

В Минобрнауки законопроект и несколько вариантов продолжения обучения пока еще только изучают.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
75.34
-0.10 88.35
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:28
Россия одобрила проект по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС
4:09
В России предложили ограничить поступление в магистратуру по непрофильной специальности
3:50
Вспышка хантавируса на круизном судне: число заболевших выросло до 7 человек
3:30
Трамп приостановил миссию по освобождению судов в акватории Ормузского пролива
3:10
В иранских городах Бендер-Аббас и Бушер раздались звуки взрывов
2:58
Назло Тегерану: США направили 60 самолетов к Ормузскому проливу

Сейчас читают

Опубликованы кадры ДТП с участием рэпера Navai
Колесо отлетело, подушки отстрелили: появились кадры с места аварии Ferrari
«Все устали от них»: принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на Met Gala
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео