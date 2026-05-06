«Одним кликом»: в мессенджере МАКС появилась расшифровка видеосообщений

В мессенджере МАКС появилась расшифровка видеосообщений

В мессенджере МАКС появилась возможность расшифровывать видеосообщения. О внедрении новой функции сообщили в пресс-службе российской платформы.

«Пользователям МАКС доступна расшифровка видеосообщений. Перевести видеокружок в текст можно одним кликом», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что такая опция доступна в последней версии приложения. Для ее активации нужно нажать на иконку рядом с видео. Кроме того, пользователи смогут ставить на паузу, возобновлять или запускать видео заново.

До этого разработчики внедрили функцию расшифровки голосовых сообщений. Клиенты сервиса могут нажать на иконку в строке с записью.

Ранее 5-tv.ru писал, что мессенджер МАКС стал лидером по активности среди граждан России. В среднем пользователи проводят в нем 30 минут. Дневной охват с учетом аудитории из стран СНГ составляет более 80 миллионов человек. В платформе уже появилась лента рекомендации каналов, также планируется внедрить истории и комментарии.

