«Одним кликом»: в мессенджере МАКС появилась расшифровка видеосообщений

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 44 0

Опция доступна в последней версии приложения.

Какая новая функция появилась в мессенджере МАКС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В мессенджере МАКС появилась расшифровка видеосообщений

В мессенджере МАКС появилась возможность расшифровывать видеосообщения. О внедрении новой функции сообщили в пресс-службе российской платформы.

«Пользователям МАКС доступна расшифровка видеосообщений. Перевести видеокружок в текст можно одним кликом», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что такая опция доступна в последней версии приложения. Для ее активации нужно нажать на иконку рядом с видео. Кроме того, пользователи смогут ставить на паузу, возобновлять или запускать видео заново.

До этого разработчики внедрили функцию расшифровки голосовых сообщений. Клиенты сервиса могут нажать на иконку в строке с записью.

Ранее 5-tv.ru писал, что мессенджер МАКС стал лидером по активности среди граждан России. В среднем пользователи проводят в нем 30 минут. Дневной охват с учетом аудитории из стран СНГ составляет более 80 миллионов человек. В платформе уже появилась лента рекомендации каналов, также планируется внедрить истории и комментарии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
75.34
-0.10 88.35
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
5:44
«Не обладал достаточными силами»: в Германии допустили смерть кита Тимми
5:38
Лента важнее близости: почему люди выбирают смартфон вместо секса
5:24
«Мам, я хочу жить»: в России обсуждают новые запреты для подростков на питбайках
5:06
Пробоина и побег: в Петербурге катер протаранил опору моста
4:47
«Одним кликом»: в мессенджере МАКС появилась расшифровка видеосообщений

Сейчас читают

Navai выразил соболезнования после гибели снявшейся в его клипе Добромиловой
Опубликованы кадры ДТП с участием рэпера Navai
Колесо отлетело, подушки отстрелили: появились кадры с места аварии Ferrari
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео