«Не обладал достаточными силами»: в Германии допустили смерть кита Тимми

Екатерина Чумоватова

Млекопитающее провело почти месяц на мелководье балтийского побережья.

Почему умер горбатый кит Тимми когда где

Фото: AP/ТАСС

Германский морской музей сообщил о вероятной смерти горбатого кита Тимми

Горбатый кит по кличке Тимми, ранее застрявший на мелководье, вероятно, уже мертв. Об этом сообщили в Германском морском музее в Штральзунде.

12-метровое млекопитающее провело около месяца на мелководье балтийского побережья Германии. Причиной смерти могло стать крайне ослабленное состояние кита.

«Животное не обладало достаточными силами, чтобы долгое время плыть на глубине», — поделились эксперты.

По словам специалистов, данные о состоянии и местоположении кита не поступали с момента выпуска в Северное море. Работники музея призывали волонтеров, занимавшихся эвакуацией животного, объявить корректные данные с GPS-маячков, закрепленных на теле кита.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ранее спасенного горбатого кита выпустили в Северное море. Крупное млекопитающее доставили в район примерно в 70 километрах к северу от датского города Скаген на специальной барже. Специалисты пытались помочь ослабленному животному вернуться в Атлантику.

