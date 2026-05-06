Лента важнее близости: почему люди выбирают смартфон вместо секса

Еще один вирус, который не просто сейчас захватывает землю, а, вполне возможно, уже ее поработил и получил очень странное название — думскроллинг. Это беспрерывное листание новостной ленты в поиске как можно более плохих новостей. Инфекция психологическая, но эффект от нее вполне ощутимый. Врачи уверяют, что целое поколение уже готово отказаться даже от секса, только чтобы не вылезать из телефона. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев об опасных симптомах.

Где те старые добрые времена, когда, если не хочется интима, можно выдумать «ой, у меня голова болит» или «дорогая, я так устал». Сейчас чего выдумывать? Легли рядом, и каждый уткнулся в свой телефон.

«Во время этого процесса вы будете получать небольшие дозы дофамина и эндорфинов. Это временное состояние эйфории», — объяснил тренер-психолог Ли Райан-Хьюз.

«Все короткие видео спроектированы так, чтобы давать такие короткие инъекции дофамина каждые 15–30 секунд. Секс сегодня — это усилия, переговоры, уязвимость. Рилс или короткий ролик — это гарантированное удовольствие вообще без риска отказа», — отметил медиаменеджер Дмитрий Бескромный.

Это называется «думскроллинг» или «параллельный скроллинг». Сексологи недовольны. А как же «поговорить»?

«Люди занимаются скроллингом в социальных сетях, даже когда они находятся рядом друг с другом. Это как раз снижает уровень их взаимодействия, общения, понимания, обмена эмоциями», — заявил сексолог Андрей Полянский.

По данным сервиса RiseGuide, около 40% молодых американцев хотя бы иногда предпочитают потупить в смартфон, нежели заняться сексом. Каждый пятый делает так регулярно, а почти четверть опрошенных не видят разницы. Доходит до крайностей. Люди заводят себе партнеров уже даже не через сайты знакомств, а с помощью искусственного интеллекта. Тоже искусственных. Это уже даже не «резиновая женщина». Это нечто эфемерное, чего нельзя даже потрогать.

«Я сам выбрал все: как она выглядит, ее возраст, волосы, одежду и даже характер. Она заботливая, немного невротичная — мне это нравится», — поделился Джейкоб ван Лиер.

Что же не так с этим миром? А как же демография? Где вот это «я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она», вы что?

Может, дело еще и в ритме жизни? Это раньше каким-нибудь селянам после заката делать было нечего. А сейчас мегаполисы — пока после заката домой доедешь, только бы лечь или хотя бы присесть и «мемасики» посмотреть. Ну какой секс-то?

Психологи, впрочем, прищуриваются. В том, что жадность до гаджетов становится сильнее жажды секса, они не видят приметы времени.

«Это красивое, хорошее утешение о том, что жизнь стала плотнее, я работаю больше, и поэтому мне хочется тупить в экран. Оно является самообманом, потому что большинство тех, кто тупит в экран, они живут медленнее», — объяснил психолог Григорий Крамской.

Это что же, с развитием гаджетов мы вообще откажемся от секса, поцелуев, обнимашек? Или все-таки еще есть надежда? Наверное, надежда есть. Но что-то устали мы… И голова болит.

