Вспышка хантавируса на круизном судне: число заболевших выросло до 7 человек

Число заболевших хантавирусом на круизном лайнере из Аргентины выросло до 7

До семи человек сегодня выросло число заболевших так называемым хантавирусом, вспышка которого была зафиксирована на круизном лайнере из Аргентины. Один из заразившихся находится в тяжелом состоянии, трое скончались.

Болезнь начинается как грипп, но может быстро перейти в тяжелую фазу. Среди симптомов: лихорадка, мышечные и головные боли, озноб и проблемы с пищеварением. Этот респираторный вирус передается от человека к человеку. И теперь почти 150 человек на лайнере фактически стали заложниками, им запретили контактировать друг с другом.

Сейчас судно направляется на Канары, но даже когда оно подойдет к берегу, никого не выпустят. А лайнер станет плавучей инфекционной больницей.

