Вспышка хантавируса на круизном судне: число заболевших выросло до 7 человек
Трое скончались, один находится в тяжелом состоянии, еще почти 150 пассажиров изолированы друг от друга.
До семи человек сегодня выросло число заболевших так называемым хантавирусом, вспышка которого была зафиксирована на круизном лайнере из Аргентины. Один из заразившихся находится в тяжелом состоянии, трое скончались.
Болезнь начинается как грипп, но может быстро перейти в тяжелую фазу. Среди симптомов: лихорадка, мышечные и головные боли, озноб и проблемы с пищеварением. Этот респираторный вирус передается от человека к человеку. И теперь почти 150 человек на лайнере фактически стали заложниками, им запретили контактировать друг с другом.
Сейчас судно направляется на Канары, но даже когда оно подойдет к берегу, никого не выпустят. А лайнер станет плавучей инфекционной больницей.
