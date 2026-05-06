Четыре диеты: эксперты назвали самый бюджетный способ похудеть к лету

Екатерина Чумоватова
В каждом рационе питания предполагается обильное питье.

Яблочно-кефирная диета оказалась самым бюджетным способом похудеть к лету

Самым бюджетным и быстрым способом похудеть перед летом оказалась яблочно-кефирная диета. Она обойдется россиянам в 1747 рублей на семь дней. Об этом рассказали аналитики в беседе с порталом Газета.ру.

Схема диеты заключается в том, что человеку предлагается съедать пять яблок в день и выпивать три стакана кефира, распределяя продукты на три приема пищи.

Кроме яблочно-кефирной диеты, специалисты рассмотрели еще три экспресс-диеты.

На втором месте дешевого способа похудения оказалась яичная диета, которая будет стоить 2042 рубля на неделю. Режим питания состоит из яиц, грейпфрута и овощей.

«Модельная» диета обойдется в 2149 рублей. Программа питания состоит из яйца с чашкой кофе на завтрак, 150 граммов обезжиренного творога с чашкой зеленого чая на обед и 100 граммов говядины с овощами на ужин.

По словам экспертов, дороже всех вариантов стала гречнево-куриная экспресс-диета. Для покупки продуктов на неделю по этой методике питания потребуется 2864 рубля. Рацион состоит из 150 граммов крупы, двух куриных грудок и литра кефира в день.

