«Откликнулась на вакансию»: как россиян заманивают в рабство в Азии

Дарья Орлова
Обычное объявление о работе может оказаться опасной ловушкой с тяжелыми последствиями.

Фото: www.globallookpress.com/Myo Kyaw Soe/XinHua

История россиянки, сумевшей выбраться из так называемого скам-центра в Мьянме, показала, насколько легко можно попасть в преступные схемы под видом обычного трудоустройства.

Девушка рассказала РИА Новости, что подобные случаи — не редкость: людей обманывают, лишают свободы и используют в криминальной деятельности.

По ее словам, вербовка чаще всего начинается в интернете. Злоумышленники публикуют объявления о «выгодной работе» в популярных Telegram-каналах, где предлагают высокие зарплаты и легкое трудоустройство в странах Азии — в Мьянме, Камбодже или Лаосе. При этом внешне такие предложения ничем не отличаются от обычных вакансий.

«Я откликнулась на вакансию в одном из Telegram-каналов. Это группы вроде „Работа в Таиланде“, „Работа на Бали“ — достаточно популярные площадки, где публикуются вакансии. Думаю, подобные объявления можно найти и в других Telegram-группах», — поделилась девушка.

На первом этапе все выглядит максимально убедительно. Общение с «работодателем» проходит в привычном формате: кандидат рассказывает о своем опыте, обсуждает условия, проходит своего рода собеседование. По словам россиянки, именно эта иллюзия нормального процесса и усыпляет бдительность.

Однако позже выясняется, что за предложением скрываются преступные структуры. Попавшие в такие центры люди оказываются фактически в рабстве. Девушка подчеркнула, что в подобных схемах практикуется даже перепродажа людей между группировками, а самих жертв могут привлекать к участию в опасных незаконных операциях.

Ей самой удалось избежать тяжелых последствий благодаря тому, что она вовремя насторожилась и быстро среагировала. Позже она узнала о реальных масштабах происходящего и о том, чем это может закончиться для тех, кто не успел выбраться.

