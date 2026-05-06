«Вы шутите?» — Рианна и A$AP Rocky поссорились на Met Gala

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 15 0

Триггером для конфликта могла стать другая женщина.

Рианна и Асап Роки сейчас: сколько детей личная жизнь

Фото: legion-media/Anthony Behar/Sipa USA

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рианна и A$AP Rocky поссорились на Met Gala

Рианна и A$AP Rocky попали в объективы камер во время эмоционального и напряженного диалога сразу после завершения официальной части Met Gala в Нью-Йорке. Об этом сообщило Mirror.

По данным издания, знаменитостей запечатлели в автобусе, где они выглядели расстроенными и вели серьезную беседу.

«Они явно недовольны… Погодите, неужели они спорят?» — процитировал источник слова свидетелей происходящего.

Несмотря на то, что пара воспитывает троих детей и считается одной из самых крепких в шоу-бизнесе, фанаты в социальных сетях начали активно обсуждать возможные причины размолвки.

Ситуацию осложнило появление видеоролика, снятого в ту же ночь. Поклонники назвали его вероятным триггером для ссоры.

На кадрах видно, как A$AP Rocky увлеченно разговаривает с другой женщиной, пока Рианна стоит в стороне. Позже рэпер подошел к камере, заслонив собой супругу и не вступая с ней в контакт. Это также было расценено аудиторией как проявление холодности.

Впрочем, некоторые инсайдеры рассказали обратное. Один из присутствующих на мероприятии сообщил прессе, что пара была в отличном настроении и наслаждалась праздником.

Сами представители артистов пока воздерживаются от комментариев по данному инциденту.

Отмечается, что этот вечер ознаменовался для певицы не только предполагаемой семейной драмой, но и примирением с давней соперницей — певицей Бейонсе.

Исполнительница хита «Umbrella» прямо на красной дорожке заявила журналистам о планах посетить после вечеринку, организованную Бейонсе и Jay-Z.

«Вы шутите? Существует только одна вечеринка, на которую стоит пойти!» — сказала она.

Этот жест поставил точку в слухах о конкуренции между звездами, которая обострилась еще в 2016 году из-за одновременных релизов альбомов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
75.34
-0.10 88.35
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:25
В Тамбовской области собрали рекордный урожай зерна в 2025 году
18:15
«Вы шутите?» — Рианна и A$AP Rocky поссорились на Met Gala
18:09
Четыре человека пострадали в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ
18:00
Расистские скандалы: Канье Уэст впервые выступит в Грузии после отмены ряда концертов
17:57
Умер создатель CNN Тед Тернер
17:51
В России прошла акция «Вальс поколений»

Сейчас читают

«И так инвалиды»: богатым украинцам предлагают легально откупаться от ТЦК
Мир магии в наушниках: анонсирован новый проект о Гарри Поттере
Накануне праздника: когда пройдет генеральная репетиция парада Победы в 2026 году
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео