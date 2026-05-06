Король Малайзии султан Ибрагим прибыл в Москву на празднование Дня Победы

Монарх приехал в российскую столицу по приглашению президента России Владимира Путина.
Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим прибыл в Россию в преддверии празднования Дня Победы. Лайнер короля встретили в московском аэропорту официальные лица, кадрами поделилось агентство Ruptly.
Монарх приехал в российскую столицу по приглашению президента России Владимира Путина, сообщает государственное информагентство Bernama.
Предыдущий визит в Россию султана Ибрагима состоялся в январе этого года. Монарх приезжал с частным визитом в Санкт-Петербург и посетил музей Эрмитаж с экскурсией. Экспонаты ему лично показывал Владимир Путин, а также гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
В этом году отмечается 81-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Парад на Красной площади начнется в 10:00 по московскому времени. В нем примут участие представители высших военных учебных заведений и различных родов войск Вооруженных сил России. Генеральная репетиция мероприятия запланирована на 7 мая.
В этом году воспитанники суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов не будут участвовать в параде. Кроме того, парад состоится без демонстрации военной техники. В Минобороны пояснили, что такое решение связано с текущей оперативной обстановкой.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве прошла репетиция воздушной части парада ко Дню Победы. Во время пролета группа истребителей окрасила небо в цвета российского флага.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 6 мая
- Посольство России назвало запрет ФРГ на символику Победы 8–9 мая циничным
- 6 мая
- Подвиги москвичей: экскурсоводы рассказали о жизни столицы в годы войны
- 6 мая
- В России прошла акция «Вальс поколений»
- 6 мая
- В Латвии потушили последний оставшийся в странах Балтии Вечный огонь
- 6 мая
- «Добрая традиция»: глава Балашихи о патриотической акции «Электропоезд Победы»
- 6 мая
- По дороге воспоминаний: «Электропоезд Победы» отправился из подмосковной Балашихи
- 6 мая
- «До рассвета не спали!» — что советские солдаты писали родным о Победе
- 6 мая
- В Москве прошла репетиция воздушной части парада ко Дню Победы
- 6 мая
- «Кухня Победы»: что готовили на 9 Мая с 1940-х до 1990-х
- 6 мая
- «Морально готовы»: Захарова о возможных провокациях в ЕС на День Победы
Читайте также
59%
Нашли ошибку?