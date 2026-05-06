Москалькова назвала число проживающих в России граждан Украины

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 37 0

Среди них есть как уже имеющие российское гражданство, так и те, кто имеет паспорта своей страны.

Сколько граждан Украины живет в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России проживает около двух миллионов граждан Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, ее слова привели РИА Новости.

«К нам приходят очень душераздирающие письма, что, мол, моя мама лежит парализованная на Украине, а мы здесь вот с внуками, как нам ее забрать? А забрать трудно, потому что документов нет, граница закрыта. Но мы находим такие возможности», — сказала она.

Среди них есть как и те, кто уже получил гражданство России, так и те, кто имеет паспорт своего государства. Работа по воссоединению семей России и Украины, члены которых оказались разделены в связи с закрытием границ, продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия и Украина обменялись пленными в формате «175 на 175». Процедура прошла при участии международных посредников. Кроме того, с украинской территории вернули последних семерых жителей Курской области, которых Киев удерживал незаконно. Предыдущий обмен состоялся 6 марта. Тогда Россия вернула 300 своих военнослужащих, передав Киеву 300 пленных боевиков ВСУ. Посредниками выступили ОАЭ и США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
75.22
-0.12 88.06
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:04
Нейросетевые фрукты сделали хит: Jony с песней «Камин» обошел Тейлор Свифт
20:00
Свет против сахара: ученые нашли неожиданный способ помочь диабетикам
19:51
«То был чудесный день!» — Катерина Шпица родила второго ребенка
19:45
Посольство России назвало запрет ФРГ на символику Победы 8–9 мая циничным
19:35
Подвиги москвичей: экскурсоводы рассказали о жизни столицы в годы войны
19:30
Метан из-подо льда: ученые нашли новую причину ускорения глобального потепления

Сейчас читают

«И так инвалиды»: богатым украинцам предлагают легально откупаться от ТЦК
Кровавая тайна: девушка рассказала, почему не общается с отцом-мафиози
Мир магии в наушниках: анонсирован новый проект о Гарри Поттере
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео