Названы две распространенные привычки, которые могут привести к инсульту

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 55 0

Врач-невролог перечислил повседневные действия, которые могут спровоцировать болезнь.

Какие привычки могут привести к инсульту

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Berit Kessler

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Mirror: злоупотребление энергетическими напитками может привести к инсульту

Популярные привычки, кажущиеся на первый взгляд безобидными, способны привести к жизнеугрожающим последствиям и вызвать инсульт. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на специалиста в области неврологии Байбина Чена.

Первым пунктом в списке запретов доктора Чена стоят энергетические напитки.

«Номер один — я не пью энергетики. Лично я придерживаюсь обычного кофе по утрам, потому что многие энергетические напитки содержат очень высокое содержание кофеина, иногда приближающееся к рекомендуемому суточному лимиту для большинства взрослых или превышающее его», — пояснил специалист.

По его словам, сочетание огромных доз кофеина с гуараной и таурином нарушает регуляцию работы сосудов и провоцирует аритмию, что ведет к образованию тромбов. Кроме того, чрезмерное количество витаминов группы B в таких напитках может со временем вызвать серьезное повреждение нервов.

Второй опасной привычкой врач назвал задержку дыхания при поднятии тяжестей в спортзале. В этом случае артериальное давление может подскочить до критических отметок, создавая колоссальную нагрузку на сосуды головного мозга.

Также специалист предостерег любителей йоги от асан, требующих сильного переразгибания или наклона шеи. Подобные манипуляции могут вызвать расслоение стенки сосуда, что неминуемо приведет к инсульту. Чен рекомендует заменять опасные упражнения более безопасными альтернативами с контролем дыхания и внимательным отношением к положению тела.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
75.22
-0.12 88.06
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:17
Рособрнадзор определил список запретов для сдающих ЕГЭ в 2026 году
8:00
Бессмертные ноты Чайковского: почему не утихает любовь к классической музыке
8:00
Поколение с украденным детством: как выживали сироты в Великую Отечественную войну
7:45
Постель с сюрпризом: что может ждать вас в отельной кровати
7:30
ЗРК «Тор-М2» уничтожил дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Домашняя диагностика деменции: как узнать о риске развития болезни заранее

Сейчас читают

«И так инвалиды»: богатым украинцам предлагают легально откупаться от ТЦК
На одной из угольных шахт Кузбасса началась эвакуация
Опасные паузы в речи: как обычное «хм» может говорить о деменции
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео