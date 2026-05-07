Элита воинских частей: Президентский полк отмечает 90-летие

День Победы — особенный праздник для самой уникальной воинской части России. 90 лет сегодня исполняется Президентскому полку. С первых дней Великой Отечественной войны его бойцы защищали центр столицы от налетов вражеской авиации. Сейчас главные задачи подразделения — охрана Московского Кремля и обеспечение безопасности первых лиц государства.

Попасть на службу в Президентский полк мечтают многие призывники. Шанс — один на миллион. Но как можно получить преимущество — узнал корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Этот шаг — Кремлевский. Выше, жестче, точнее армейского. Здесь ногу поднимают почти на сорок сантиметров.

Именно так выглядит знаменитый развод почетного караула у Поста № 1. Каждое движение — как по линейке, каждый жест доведен до автоматизма. И дальше — целый час полной неподвижности под прицелом тысяч глаз. В любое время года и в любую погоду.

Президентский полк — элита. Отбор жесткий: рост от 175 сантиметров, безупречное здоровье, полное среднее образование и кристально чистая биография — не только кандидата, но и его семьи. Особое внимание к внешности.

«В почетном карауле у нас, как правило, военнослужащие отбираются парами. Поэтому у нас в приоритете, если в полк приходят близнецы», — рассказал командир роты Президентского полка Андрей Ушанов.

Завораживающее зрелище — традиционный развод пеших и конных караулов на Соборной площади.

В руках военнослужащих — карабины Симонова, их вес чуть более четырех килограммов, но во время выполнения элемента они словно пушинки.

Десятки бойцов в особой форме — как единый механизм. И среди них — почти полный тезка великого русского писателя: Михаил Булгаков из Ставропольского края. В строю он уже девять месяцев. И сейчас его мысли — не о дембеле, а о грядущем параде Победы на Красной площади. Плюс регулярные дежурства на посту № 1.

— Если увидеть родное лицо во время караула, это каким-то образом может сбить с толку?

«Сбить с толку, наверное, нет, но сердце у меня, наверное, выпрыгнет», — рассказал военнослужащий президентского полка Михаил Булгаков.

Еще одна гордость полка — кавалерийский эскорт. Во главе — тракененский жеребец, шестнадцатилетний Люксембург. Даже у него все по уставу: особый аллюр — парадный, выверенный до сантиметра. На копытах — специальные прорезиненные подковы, чтобы уверенно держаться на брусчатке.

«Во всех протокольных мероприятиях принимал участие. Конь очень старательный», — рассказал командир кавалерийского эскадрона Сергей Иваненко.

Они в центре главных событий страны. Именно солдаты-кремлевцы на церемонии вступления президента в должность вносят в Большой Кремлевский дворец Конституцию. Они рядом на официальных приемах, первыми встречают главу государства. И по традиции 9 мая выносят Знамя Победы и флаг России.

В годы Великой Отечественной кремлевцы вместе с миллионами сограждан сражались на фронтах.

— 1200 солдат и офицеров уничтожили наши снайперы.

Геннадий Зайцев — легендарный командир группы «Альфа» — тоже прошел эту школу. И служил не год, как сегодня, а все пять: три года срочной службы и еще сверхсрочная.

«Засыпать под бой курантов и просыпаться под этот бой — это мечта каждого», — говорит Герой Советского Союза, командир группы «Альфа» КГБ СССР (1977–1988; 1992–1995), Герой Советского Союза, воин-кремлевец (1953–1958) Геннадий Зайцев.

Он вспоминает: уже тогда к кремлевцам были особые требования, особенно к бойцам первой роты, тех, кто нес службу на посту № 1, тогда еще у Мавзолея.

«Была борьба за что? Чтобы отстоять на этом посту не менее ста смен. Это уже эталон считался», — добавляет Геннадий Зайцев.

Сегодня Президентский полк — это гораздо больше, чем парадный строй. За безупречной выправкой — десятки подразделений: связисты, водители, специалисты по химзащите, снайперы. Те, кто изо дня в день обеспечивает безопасность Кремля. И за всем этим — история, проверенная временем. 90 лет. Тысячи судеб. И один призвание на всех: верность, честь, долг.

