Расистские скандалы: Канье Уэст впервые выступит в Грузии после отмены ряда концертов

Диана Кулманакова
Рэперу отказано во въезде в некоторые европейские страны.

У рэпера Канье Уэста сейчас серьезные проблемы с гастрольной деятельностью по всему миру. Из-за антисемитских и расистских скандалов организаторы разрывают контракты, спонсоры отказываются от сотрудничества, а власти некоторых стран закрывают перед ним границы. Однако, несмотря на это, артист впервые даст концерт в Тбилиси. Об этом сообщило The Blueprint.

В апреле 2026 года власти Великобритании отказали рэперу во въезде на территорию страны. Решение было принято Министерством внутренних дел за сутки до анонса его участия в качестве хедлайнера на фестивале Wireless в Лондоне.

Причиной запрета стали скандальные высказывания артиста. Ведомство указало, что присутствие Уэста «не способствует общественному благу» ввиду его неоднократных антисемитских, расистских и пронацистских заявлений.

Скандал привел к цепной реакции. После объявления Уэста хедлайнером спонсоры, включая PepsiCo, один за другим вышли из проекта. Организаторы фестиваля сначала пытались сохранить мероприятие, но 7 апреля полностью отменили Wireless, вернув деньги за билеты.

Политики поддержали решение. Премьер-министр Британии Кир Стармер и оппозиция публично осудили Уэста, подчеркнув недопустимость использование соцсетей для выражения таких взглядов. Это не первый запрет: ранее рэпера не пустили в Польшу и другие страны ЕС.

Во Франции концерт Уэста в Марселе был отложен на неопределенный срок. Местная общественность выразила резкое недовольство его выступлением.

Несмотря на все препятствия, 12 июня Канье Уэст выступит в Грузии. Концерт пройдет на стадионе «Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе» в Тбилиси.

Промоутеры, видимо, решили не обращать внимания на репутационные риски, связанные с именем скандального музыканта, и дать возможность грузинским фанатам увидеть его вживую.

