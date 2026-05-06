Психолог Шегрен: в основе поведения сталкера лежит нарцисичесская травма

Он появляется у подъезда не один раз и даже не два — его присутствие становится почти регулярным, навязчивым, пугающе закономерным.

Сначала это можно списать на случайность: ну совпало, ну оказался рядом. Потом — снова звонок с неизвестного номера, потом еще один, потом сообщения, которые приходят даже после блокировки.

Человек, которого вы не ждете и не хотите видеть, начинает словно растворяться в вашем пространстве, появляться там, где его не должно быть, будто бы знает о вас больше, чем вы сами готовы рассказать.

И именно в этот момент важно понять: это уже не просто внимание. Психолог, гештальт-терапевт Надежда Шегрен подчеркивает, что сталкерство нельзя воспринимать как эмоциональный всплеск или странную форму симпатии. Это не случайность и не череда совпадений.

«Сталкерство — это систематическое преследование: слежка, звонки, сообщения, появление в значимых местах», — объясняет специалист.

Речь идет о повторяющемся, устойчивом поведении, которое не прекращается даже после того, как человек ясно дал понять: контакт нежелателен. Более того, именно отказ зачастую становится точкой, после которой ситуация начинает развиваться еще агрессивнее. По словам Шегрен, за таким поведением не стоит романтический интерес.

«Это расстройство привязанности в крайней форме. За этим не любовь, а глубокая потребность в контроле», — отмечает она.

Сталкер не воспринимает другого человека как самостоятельную личность со своими границами, желаниями и правом на отказ. В его восприятии жертва — это не субъект, а объект, инструмент, который должен закрыть внутренний дефицит, заполнить пустоту, компенсировать внутренние проблемы.

И чем активнее человек пытается выстроить границы, тем сильнее это задевает преследователя, усиливая его фиксацию.

Отказ как точка невозврата: преследование только усиливается

Очень часто сталкерство начинается там, где заканчиваются отношения. Разрыв, который для одного человека становится логичным завершением, для другого превращается в травму, которую он не способен принять. Бывший партнер начинает искать способы вернуть контроль над ситуацией, убеждая себя, что все еще можно исправить.

«Это не про чувства, а про нарциссическую травму — невозможность смириться с тем, что тебя отвергли», — объясняет Надежда Шегрен.

Отказ в таких случаях воспринимается не как окончательное решение, а как временное препятствие, которое нужно преодолеть.

Человек начинает действовать настойчивее, навязчивее, жестче. Он может убеждать, давить, угрожать, манипулировать — и все это под прикрытием «любви» или «борьбы за отношения».

Однако бывшие партнеры — не единственный тип сталкеров. Существуют и те, кто формирует навязчивую привязанность к человеку, с которым у него никогда не было близости.

Это может быть случайный знакомый, коллега или даже публичная фигура. В голове такого человека формируется иллюзия отношений, которая со временем начинает восприниматься как реальность.

Есть и третий сценарий — преследование из мести, когда сталкер убежден, что ему причинили вред, и теперь он должен «ответить». Но при всех различиях есть одна объединяющая черта.

«Они не слышат слово «нет“», — подчеркивает специалист.

Именно это делает ситуацию по-настоящему опасной: любые попытки объяснить, договориться или поставить точку воспринимаются не как сигнал остановиться, а как часть взаимодействия, которое нужно продолжать.

История закончилась топором: игнорирование приводит к трагедии

О том, насколько далеко может зайти сталкерство, подробно рассказывала корреспондент Lenta.ru Илона Палей. Один из самых резонансных случаев произошел в Подмосковье в 2017 году и до сих пор остается символом того, как опасно недооценивать преследование.

Маргарита Грачева решила уйти от мужа после нескольких лет брака, в течение которых он проявлял агрессию, устраивал сцены ревности и пытался контролировать ее жизнь.

После разговора о разводе ситуация резко ухудшилась: мужчина начал следить за ней, проверять, где она находится, портить ее вещи, угрожать.

Женщина обращалась в полицию, рассчитывая на защиту, однако реакция была формальной и запоздалой.

В какой-то момент поведение агрессора изменилось: он стал спокойнее, отдалился, начал вести себя так, будто ситуация нормализовалась. Это создало иллюзию безопасности.

Это затишье оказалось обманчивым — 11 декабря мужчина предложил подвезти Маргариту на работу. Она согласилась, не подозревая, что в багажнике уже лежит топор. По дороге машина изменила маршрут и направилась в лес.

«Ты никогда не сможешь гладить своих детей по голове», — сказал он.

После этого последовало жестокое нападение. Мужчина нанес более десяти ударов по рукам женщины. Маргарита выжила, но последствия оказались необратимыми: одну кисть удалось восстановить, вторую — нет.

Позже суд приговорил нападавшего к 14 годам колонии строгого режима.

«Занес над моей головой молоток»: насилие перерастает в преследование

Юлия познакомилась с мужчиной, который казался успешным, уверенным и надежным. Однако после свадьбы его поведение изменилось.

Начались вспышки агрессии, давление, попытки контролировать каждый шаг. Ситуация обострилась до такой степени, что однажды обычный бытовой конфликт привел к настоящему погрому.

«Он ударил меня несколько раз, а потом занес над моей головой молоток», — вспоминает она.

После этого Юлия приняла решение уйти. Но разрыв не стал финалом — наоборот, именно тогда началось систематическое преследование.

Мужчина караулил ее у дома, устанавливал GPS-маячки, следил за передвижениями, угрожал. Несмотря на обращения в полицию, активные действия начались только после того, как история получила огласку.

«Безразличны проблемы человека»: когда защита не работает

Особенно тревожно, что даже люди, работающие внутри системы, не защищены от сталкерства. История бывшего следователя Юлии Васильевой — прямое тому подтверждение.

Сначала внимание со стороны коллеги выглядело безобидным: подарки, цветы, сообщения. Но после отказа ситуация резко изменилась.

Начались звонки, слежка, создание фейковых аккаунтов с ее фотографиями, публикация компрометирующих постов. Он приходил к ее дому, ломился в дверь, портил имущество, устраивал сцены.

«Я не знала, как быть дальше… я увидела, что системе безразличны проблемы человека», — говорит она.

Несмотря на десятки заявлений, ситуация не получала должной реакции.

Цифровая среда как инструмент преследования

Современные технологии сделали сталкерство еще более опасным. Теперь для слежки не нужно физически находиться рядом — достаточно доступа к данным.

Преследователи используют утечки персональной информации, фейковые аккаунты и специальные программы. Они узнают адреса, телефоны, маршруты и привычки своих жертв.

При этом последствия остаются вполне реальными: по данным исследований, более половины случаев сталкинга сопровождаются физическим насилием, а значительная часть убийств женщин совершается после длительного периода преследования со стороны бывших партнеров.

Серая зона закона: почему наказание наступает слишком поздно

Несмотря на очевидную опасность, в России до сих пор нет отдельной статьи за сталкерство.

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести административную ответственность за навязчивое преследование. Речь идет о штрафах и возможном аресте. Однако пока документ не принят, ситуация остается прежней.

«В российском праве сталкинг как отдельное правонарушение не существует», — подчеркивает адвокат Дмитрий Герасимов.

Это означает, что правоохранительные органы начинают действовать только тогда, когда происходит что-то более серьезное — угрозы, нападение или причинение вреда.

«Такими случаями часто просто не хотят заниматься», — отмечает он.

В результате жертвы вынуждены самостоятельно собирать доказательства, фиксировать каждое сообщение, каждый звонок, каждую встречу.

Последнее предупреждение: нельзя игнорировать преследование

Главная опасность сталкерства в том, что оно долго может казаться чем-то незначительным. Навязчивое внимание, странные совпадения, «случайные» встречи — все это легко обесценить или объяснить.

Но именно на этом этапе ситуация начинает развиваться.

«Это не личная неудача жертвы и не следствие того, что она что-то сделала не так», — подчеркивает Надежда Шегрен.

Сталкерство — это системное нарушение границ, которое со временем почти всегда усиливается. И чем раньше человек осознает происходящее и начнет действовать, тем выше шанс остановить развитие событий.

Потому что в противном случае навязчивое внимание может превратиться в реальную угрозу — и тогда последствия уже невозможно будет исправить.

