Актеров вытесняют блогеры: Волкова высказалась о реальности киноиндустрии

Лилия Килячкова
Популярность в сети все чаще становится решающим фактором при выборе на роли.

Екатерина Волкова: блогеры без образования все чаще занимают места актеров

Блогеры без профильного образования все чаще занимают места профессиональных артистов в кино и сериалах. Такое мнение выразила звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова в социальных сетях.

По словам актрисы, современная индустрия сместила фокус в сторону медийных личностей с большой аудиторией в соцсетях, что негативно сказывается на молодых выпускниках театральных вузов.

Раньше артисты соревновались друг с другом на равных, имея за плечами годы учебы и практики, однако теперь ситуация изменилась. Волкова подчеркнула, что популярность в интернете стала для продюсеров важнее диплома и мастерства, так как это гарантирует проектам высокие рейтинги.

«Я знаю и вижу, как из-за этого страдают молодые актеры, как они огорчаются, когда узнают, что на их потенциальную роль утвердили не коллегу по цеху, а человека из соцсетей. Это не хорошо и не плохо — это просто реальность киноиндустрии сегодня», — отметила Екатерина.

Актриса добавила, что путь в профессию для одаренных людей стал значительно длиннее, а конкуренция шире. Тем не менее, она призвала коллег не опускать руки, сохранять терпение и верить в силу мастерства и любви к своему делу.

Сама Волкова недавно столкнулась с профессиональным кризисом после увольнения из Театра комедии. Руководство посчитало, что актриса стала слишком взрослой для своих текущих ролей, что вызвало волну возмущения среди ее коллег и поклонников.

Екатерина призналась, что такая мощная поддержка помогла ей справиться с неуверенностью в собственной востребованности. Волкова верит, что даже в условиях новой реальности искренний талант рано или поздно найдет свой путь к зрителю.

