«Погрузили и повезли»: украинец обратился в полицию и его мобилизовали в ВСУ

Мужчина сдался в плен российским военным после того, как все его товарищи погибли.

Украинские военкомы мобилизовали мужчину, который обратился полицию

Украинские военкомы мобилизовали мужчину Андрея Лыло после того, как он вызвал полицию. Об этом пленный боевик рассказал Министерству обороны РФ.

По словам Лыло, он позвонил полицейским из-за того, что его пьяный товарищ начал дебоширить. Те попутно «пробили» по базе его самого — оказалось, что он подлежит мобилизации в ВСУ.

«У друга что-то с „крышей“ (жаргонное обозначение головы — Прим. ред.) не то стало. Я взял, милицию вызвал, милиция приехала, по планшету посмотрели — наш парень! Погрузили и повезли. А его нет, он не в розыске», — рассказал пленный на допросе.

Тренировки проходили в Черниговской области и длились 52 дня. Боевиков разместили в палатках, научив основам обороны, а также провели несколько имитационных боев. После этого Лыло отправили на фронт. Его товарищи быстро погибли — один подорвался на мине, другого убило ударом беспилотника.

Когда ВСУшник остался один в разрушенном опорнике, он решил сдаться Вооруженным силам РФ. Ему сбросили рацию с дрона и позволили выйти к российским позициям. Боевик признался, что в тот момент боялся быть убитым своими же, украинскими формированиями.

Ранее 5-tv.ru писал, что из-за мобилизации украинкам приходится выполнять тяжелую мужскую работу — их мужей, сыновей, отцов и братьев поголовно забирают в ВСУ.

