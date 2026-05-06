Природная защита: какая крупа помогает бороться с опасным видом онкологии

Дарья Орлова
Ученые обнаружили в составе популярного суперфуда элементы, способные уничтожать злокачественные клетки.

Киноа помогает бороться с опасным видом онкологии

Употребление киноа способствует подавлению развития колоректального рака и эффективной активации защитных функций иммунитета. Этот вывод следует из исследования, опубликованного в журнале Food& Function.

Специалисты установили, что ключевую роль в борьбе с опасным заболеванием играют тритерпеноиды — специфические природные соединения, которые в высокой концентрации содержатся именно в оболочке (отрубях) этой зерновой культуры.

Экспериментальные данные подтвердили, что данные вещества активно препятствуют делению патогенных клеток, не оказывая при этом негативного токсического влияния на работу жизненно важных внутренних органов организма.

В ходе проведения научной работы эксперты детально изучили механизм воздействия компонентов киноа на биологические процессы.

Выяснилось, что тритерпеноиды провоцируют стремительное накопление активных форм кислорода непосредственно внутри опухолевых структур.

Подобный процесс приводит к серьезным сбоям в функционировании митохондрий, что в конечном итоге вызывает гарантированную гибель раковых клеток.

Параллельно с разрушением опухоли, данные соединения значительно усиливают естественный иммунный ответ организма. Они стимулируют специальные Т-лимфоциты, которые начинают более эффективно распознавать патологические новообразования и атаковать их, предотвращая дальнейшее распространение болезни.

Авторы соответствующей публикации подчеркивают, что благодаря своим уникальным свойствам отруби киноа могут быть признаны важным функциональным ингредиентом.

Ученые рассматривают эту крупу как перспективное средство не только для профилактики возникновения новообразований, но и в качестве элемента вспомогательной терапии при лечении онкологических заболеваний кишечника.

