«В одно ухо влетело, в другое вылетело»: Стас Пьеха о молодом поколении

Стас Пьеха: молодежь менее эмпатична из-за интернета

В эпоху интернета и социальных сетей молодежь стала менее эмпатичной. Такое мнение выразил певец Стас Пьеха в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце.

«Чем больше интернета, тем меньше эмпатии в принципе. <…> Мы там трогали, общались, ходили, познавали. Мы очень эмпатичные, очень переживательные, да, у нас столько условностей, столько ритуалов каких-то. А эти люди, у них как бы в одно ухо влетело, в другое вылетело», — заявил исполнитель хита «На ладони линия».

При этом певец не осуждает молодое поколение, поскольку отсутствие эмпатии продиктовано временем, в котором выросли эти люди.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса Эвелина Бледанс рассказала об инфантильности зумеров. По ее мнению, современная молодежь часто не стремится к определенной жизненной цели и откладывает важные решения. Она пояснила, что зумеры привыкли к комфортным условиям, когда базовые потребности закрываются без значительных усилий.

