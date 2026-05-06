Овощной эликсир: как ежедневное употребление свекольного сока влияет на организм

Лилия Килячкова
Ежедневный прием напитка из корнеплода запускает глубокие биологические процессы в теле человека.

Какими полезными свойствами обладает свекольный сок

Фото: www.globallookpress.com/imageBROKER.com/Justus de Cuveland

The Times of India: употребление свекольного сока улучшает кровообращение

Ежедневное употребление свекольного сока в течение одной недели способствует значительному улучшению кровообращения и выносливости организма. Об этом сообщает The Times of India.

Согласно данным издания, регулярный прием напитка помогает нормализовать артериальное давление и поддержать работу печени благодаря уникальному химическому составу овоща. Специалисты отмечают, что хотя моментальной трансформации ждать не стоит, уже к седьмому дню в теле происходят измеримые физиологические сдвиги.

В первые два дня эксперимента в организме начинают расслабляться кровеносные сосуды. Это происходит из-за высокого содержания пищевых нитратов, которые превращаются в оксид азота, расширяющий артерии. Подтверждением служат данные из BMC Nutrition Journal, согласно которым систолическое давление за неделю может снизиться на 5–10 миллиметров ртутного столба.

«Оксид азота улучшает доставку кислорода к мышцам, что помогает отсрочить усталость… Через несколько дней наблюдались измеримые улучшения выносливости», — пояснил клинический диетолог Чару Дуа.

В середине недели эффект становится заметен при физических нагрузках: мышцы начинают работать эффективнее, позволяя тренироваться дольше и интенсивнее.

На пятый и шестой дни в процесс активно включаются антиоксиданты — беталаины. Эти пигменты снижают уровень окислительного стресса и уменьшают показатели С-реактивного белка, отвечающего за воспалительные процессы. Параллельно с этим печень получает поддержку через выработку глутатиона, помогающего органу качественнее перерабатывать токсины.

К завершению недели фиксируется приток крови к областям мозга, ответственным за память и принятие решений, а клетчатка благотворно влияет на микрофлору кишечника. Однако эксперты предупреждают, что людям, склонным к образованию камней в почках, стоит соблюдать осторожность. Также ежедневная привычка пить сок может усилить действие препаратов от давления, поэтому предварительная консультация с врачом является обязательным шагом.

