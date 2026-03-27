Расстроена? Джоан Роулинг оценила трейлер сериала о Гарри Поттере

Daily Mail: Джоан Роулинг рада выходу сериала о Гарри Поттере

Писательница Джоан Роулинг выразила восторг по поводу первого трейлера сериала о Гарри Поттере, который готовит стриминговый сервис HBO. Об этом сообщает Daily Mail.

Автор книг о мальчике-волшебнике назвала увиденные кадры потрясающими и призналась, что очень счастлива качеством проделанной работы. Несмотря на то что Роулинг не принимает прямого участия в производстве шоу, она активно поддерживает проект в социальных сетях.

«Это будет невероятно. Я так рада», — написала Роулинг на своей странице в X.

Однако мнение создательницы вселенной разошлось с настроениями многих фанатов, которые после просмотра ролика разделились на два лагеря. Часть аудитории с нетерпением ждет более детальной экранизации книг, в то время как другие критикуют решение переснимать уже ставшую классикой историю.

Основные претензии недовольных зрителей касаются визуального стиля и кастинга новой ленты. Пользователи отметили отсутствие привычной «кинематографической» цветокоррекции, назвав картинку слишком мрачной и сравнив ее с «Игрой престолов».

Также вопросы вызвал подбор актеров: роль мальчика, который выжил, досталась молодому шотландцу Доминику Маклафлину. Критике подверглась и озвучка Хагрида, которая некоторым показалась чересчур «аристократичной».

Трейлер охватывает начало пути героя — от жизни в доме Дурслей до прибытия в Хогвартс, включая новые сцены, которых не было в фильмах, например, обучение Гарри в обычной магловской школе.

Ожидается, что премьера шоу состоится 25 декабря 2026 года. Ранее в соцсетях проекта уже появлялись официальные кадры, на которых главный герой запечатлен в форме факультета Гриффиндор перед матчем по квиддичу.

