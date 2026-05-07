«Добро пожаловать»: Кейт Миддлтон и принц Уильям представили нового члена семьи

Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали, что завели собаку

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон представили публике нового домашнего любимца. Они опубликовали его фотографии в своих социальных сетях.

Новым обитателем королевской резиденции стал коричневый кокер-спаниель, которому дали кличку Отто. Монаршие особы приурочили этот анонс к первому дню рождения собаки, сопроводив пост подписью.

«Добро пожаловать в семью, Отто! Сегодня ему один год», — говорится в посте.

Появление питомца вызвало живой интерес у поклонников британской короны, которые внимательно следят за жизнью наследника престола и его супруги.

Помимо персонального представления, кокер-спаниель стал участником официальной фотосессии, посвященной годовщине свадьбы Уэльских. Снимок был сделан фотографом Мэттом Портеусом на лоне природы в Корнуолле, где семья находилась на отдыхе.

На фотографии запечатлены Уильям, Кейт и их дети — Джордж, Шарлотта и Луи, расположившиеся на траве. Рядом с ними находятся сразу две собаки: юный Отто и его мать Орла.

Известно, что Орла появилась в семье в 2020 году как подарок от брата принцессы, Джеймса Миддлтона. Это произошло вскоре после того, как королевская чета потеряла своего предыдущего любимца, пса по имени Лупо, который также был презентом Джеймса к свадьбе пары в 2011 году.

Новый четвероногий друг стал важным источником поддержки для младших членов династии. Отто принес огромную радость юным принцам и принцессе после тяжелого периода, с которым столкнулась семья.

Последний год выдался непростым из-за лечения Кейт Миддлтон от онкологического заболевания. Игры с питомцем помогли детям легче перенести стресс и добавили позитивных эмоций в их повседневную жизнь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.