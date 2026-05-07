ФСБ задержала жителя Ярославля за передачу данных об участниках СВО Украине

Элина Битюцкая
По статье о госизмене фигуранту грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Сотрудники ФСБ задержали 38-летнего жителя Ярославля, который по своей инициативе вышел на связь с представителем украинских спецслужб и начал передавать ему информацию о российских военнослужащих. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Установлено, что мужчина 1987 года рождения через интернет сам предложил свои услуги противнику. Получив соответствующее задание, он целенаправленно собирал и пересылал сведения об участниках спецоперации. Преступная деятельность была пресечена, после чего злоумышленника взяли под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

В ФСБ России вновь напомнили о неотвратимости наказания.

«Все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании ФСБ пяти агентов Киева в четырех городах России.

