Собянин: отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву

Средства ПВО сбили на подлете к Москве 24 беспилотника с трех часов ночи 7 мая. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Последние три атаки были совершены в 10:20 по московскому времени.

«Отражена атака еще четырех беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написано в посте.

С 2022 года ВСУ регулярно наносят удары по территории России. Причем для атак противник использует не только беспилотники, но и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ около 20 раз атаковали Энергодар беспилотниками 6 мая. В результате атак повреждения получила гражданская инфраструктура, а также несколько автомобилей. При этом, по предварительным данным, среди мирных жителей пострадавших нет. Специалисты обследуют территорию и фиксируют последствия ударов. Власти предупреждают, что угроза повторных атак сохраняется.

