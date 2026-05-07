Отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 56 0

Атаки на столицу фиксировались с трех часов ночи.

Сколько беспилотников в Москве уничтожили 7 мая 2026 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Собянин: отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву

Средства ПВО сбили на подлете к Москве 24 беспилотника с трех часов ночи 7 мая. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Последние три атаки были совершены в 10:20 по московскому времени.

«Отражена атака еще четырех беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написано в посте.

С 2022 года ВСУ регулярно наносят удары по территории России. Причем для атак противник использует не только беспилотники, но и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ около 20 раз атаковали Энергодар беспилотниками 6 мая. В результате атак повреждения получила гражданская инфраструктура, а также несколько автомобилей. При этом, по предварительным данным, среди мирных жителей пострадавших нет. Специалисты обследуют территорию и фиксируют последствия ударов. Власти предупреждают, что угроза повторных атак сохраняется.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
75.22
-0.12 88.06
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:40
Информационные бомбы: почему Карл III опасается сближаться с принцем Гарри
11:25
Подземные лабиринты возрастом 4000 лет нашли в древнем городе Китая
11:12
Образование рубцов: кухонные столешницы стали причиной неизлечимой болезни
10:56
Любовь на расстоянии: Воробьев рассказал о начале романа с Гарифуллиной
10:55
Автобус задавил женщину на востоке Москвы
10:41
Новая разработка сделает российские беспилотники еще эффективнее

Сейчас читают

«И так инвалиды»: богатым украинцам предлагают легально откупаться от ТЦК
Постель с сюрпризом: что может ждать вас в отельной кровати
Накануне праздника: когда пройдет генеральная репетиция парада Победы в 2026 году
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео