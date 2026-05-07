Золото викингов: кладоискатель избил друга из-за сокровищ на три миллиона фунтов

Дарья Орлова
Находка обернулась не богатством, а годами тюрьмы и жестокой расправой.

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

В Великобритании завершилось очередное разбирательство по делу кладоискателя Джорджа Пауэлла, который нашел сокровища викингов. Как сообщило издание BBC News, мужчина не только оказался за решеткой из-за незаконной продажи сокровищ, но и позже напал на своего знакомого, обвинившего его в краже драгоценностей.

История началась в 2015 году, когда Пауэлл вместе с напарником Лейтоном Дэвисом обследовал местность рядом с городом Ай в графстве Херефордшир с помощью металлоискателей. Тогда они наткнулись на ценный клад, включавший золотое кольцо IX века, браслет с изображением драконьей головы, серебряный слиток V века, хрустальный кулон и более трех сотен монет времен правления короля Альфреда Великого.

Стоимость находки оценили примерно в три миллиона фунтов стерлингов, что эквивалентно 300 миллионам рублей. Вместо того чтобы официально заявить о находке, мужчины решили распродавать ее по частям частным коллекционерам. Однако скрыть сделку не удалось — о незаконных действиях стало известно полиции.

В 2019 году суд приговорил Пауэлла к шести с половиной годам заключения, а его напарник получил пять лет. При этом значительная часть сокровищ так и не была возвращена — более 230 монет до сих пор числятся пропавшими.

Спустя несколько лет суд обязал обоих обвиняемых выплатить компенсацию за утраченные ценности — свыше 800 тысяч фунтов с каждого. Попытки Пауэлла оспорить решение оказались безуспешными, а из-за отсутствия средств в 2024 году ему добавили еще пять лет лишения свободы.

На тот момент мужчина уже вышел на свободу и, узнав о новом сроке, решил скрыться. Некоторое время он прятался от правоохранителей, а осенью 2025 года остановился у знакомого Льюиса Проссера, проживавшего в доме на колесах в графстве Девон.

Между мужчинами произошел конфликт на фоне разговоров о золоте и драгоценностях. По данным следствия, после совместного употребления алкоголя Пауэлл дождался, пока его знакомый уснет, и напал на него с ножом и дубинкой. В суде он утверждал, что действовал в рамках самообороны.

Пострадавшему удалось выбраться и добраться до соседей, которые вызвали медиков и полицию. Мужчина провел в больнице десять дней: у него диагностировали переломы челюсти и лодыжки, а также внутричерепное кровоизлияние, после которого у него начались эпилептические приступы.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили драгоценности, не связанные с тем самым кладом викингов.

За нападение суд назначил Пауэллу дополнительное наказание — 20 месяцев лишения свободы. Помимо этого, ему предстоит отбыть ранее назначенный срок, в общей сложности более пяти лет.

