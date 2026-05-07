Премьер Армении Пашинян не приедет в Москву на парад Победы

В прошлом году он посещал Россию в памятную дату.
Фото: © РИА Новости/Софья Сандурская
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет приехать в Москву на мероприятия, посвященные Дню Победы. Причиной он назвал предвыборную кампанию перед парламентскими выборами в республике.
По словам Пашиняна, еще во время апрельского визита в Россию он сообщил президенту России Владимиру Путину, что не сможет принять участие в торжествах 9 мая.
«Я во время визита в Россию в апреле проинформировал президента (Владимира Путина. — Прим. ред.), что из-за предвыборной кампании не смогу участвовать в мероприятиях к 9 Мая», — заявил премьер-министр Армении.
Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.
В прошлом году Пашинян посещал Россию и участвовал в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.
В Москве тем временем продолжается подготовка к параду Победы. Ранее, как сообщал 5-tv.ru, состоялась репетиция авиационной части. Во время пролета группа истребителей окрасила небо в цвета российского флага.
Также на Красной площади также прошла репетиция пешей части парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Военнослужащие различных подразделений отрабатывали строевую подготовку и прохождение парадных расчетов.
Парад Победы состоится 9 мая и начнется в 10:00 по московскому времени. В нем примут участие представители высших военных учебных заведений и различных родов войск Вооруженных сил России. Генеральная репетиция мероприятия запланирована на 7 мая.
В этом году воспитанники суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов не будут участвовать в параде. Демонстрация военной техники также не планируется. В Минобороны поясняли, что такое решение связано с текущей оперативной обстановкой.
