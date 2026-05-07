Премьер Армении Пашинян не приедет в Москву на парад Победы

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 27 0

В прошлом году он посещал Россию в памятную дату.

Почему Пашинян не примет участия в параде Победы в Москве

Фото: © РИА Новости/Софья Сандурская

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День Победы 9 Мая

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет приехать в Москву на мероприятия, посвященные Дню Победы. Причиной он назвал предвыборную кампанию перед парламентскими выборами в республике.

По словам Пашиняна, еще во время апрельского визита в Россию он сообщил президенту России Владимиру Путину, что не сможет принять участие в торжествах 9 мая.

«Я во время визита в Россию в апреле проинформировал президента (Владимира Путина. — Прим. ред.), что из-за предвыборной кампании не смогу участвовать в мероприятиях к 9 Мая», — заявил премьер-министр Армении.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.

В прошлом году Пашинян посещал Россию и участвовал в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

В Москве тем временем продолжается подготовка к параду Победы. Ранее, как сообщал 5-tv.ru, состоялась репетиция авиационной части. Во время пролета группа истребителей окрасила небо в цвета российского флага.

Также на Красной площади также прошла репетиция пешей части парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Военнослужащие различных подразделений отрабатывали строевую подготовку и прохождение парадных расчетов.

Парад Победы состоится 9 мая и начнется в 10:00 по московскому времени. В нем примут участие представители высших военных учебных заведений и различных родов войск Вооруженных сил России. Генеральная репетиция мероприятия запланирована на 7 мая.

В этом году воспитанники суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов не будут участвовать в параде. Демонстрация военной техники также не планируется. В Минобороны поясняли, что такое решение связано с текущей оперативной обстановкой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
День Победы 9 Мая
7 мая
«Бессмертный полк» в России в этом году пройдет в электронном формате
6 мая
В МИД РФ заявили о провале попыток ЕС скрыть угрозы Киева сорвать 9 Мая
6 мая
Народный фронт доставил в Дагестан «Огонь памяти»
6 мая
Посольство России назвало запрет ФРГ на символику Победы 8–9 мая циничным
6 мая
Подвиги москвичей: экскурсоводы рассказали о жизни столицы в годы войны
6 мая
Король Малайзии султан Ибрагим прибыл в Москву на празднование Дня Победы
6 мая
В России прошла акция «Вальс поколений»
6 мая
В Латвии потушили последний оставшийся в странах Балтии Вечный огонь
6 мая
«Добрая традиция»: глава Балашихи о патриотической акции «Электропоезд Победы»
6 мая
По дороге воспоминаний: «Электропоезд Победы» отправился из подмосковной Балашихи
+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
75.22
-0.12 88.06
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:14
Захарова: мясорубка была любимой игрушкой маленького Зеленского
13:12
«Бессмертный полк» в России в этом году пройдет в электронном формате
13:06
У Киева — истерика: Захарова оценила реакцию Украины на перемирие
13:01
«Были в отчаянии»: пропавшие в Карачаево-Черкесии туристки рассказали о спасении
12:58
Премьер Армении Пашинян не приедет в Москву на парад Победы
12:42
Многоквартирный дом поврежден в Перми в результате атаки беспилотников ВСУ

Сейчас читают

«И так инвалиды»: богатым украинцам предлагают легально откупаться от ТЦК
Постель с сюрпризом: что может ждать вас в отельной кровати
Накануне праздника: когда пройдет генеральная репетиция парада Победы в 2026 году
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео