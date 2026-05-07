Любимой игрушкой президента Украина Владимира Зеленского в детстве была мясорубка — теперь он вырос и стал отправлять в нее своих сограждан. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Помните любимую игрушку Зеленского, про которую рассказывала его мама в интервью? Зеленский мальчиком любил играть в мясорубку. Он брал настоящую мясорубку и играл», — напомнила она.

Как отметила дипломат, детство у главы киевского режима не было тяжелым: у Зеленского был дом, родители, бабушки и дедушки, а также нормальные игрушки. Поэтому нельзя сказать, что его интерес к мясорубкам вызван сложными временами в семье.

С подобными пристрастиями лучше всего работать врачам, добавила Захарова. Правда, теперь всему миру приходится разбираться с тем, как глава киевского режима отправляет сограждан «в свою любимую игрушку».

