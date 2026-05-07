У Киева — истерика: Захарова оценила реакцию Украины на перемирие

Дарья Орлова
Заявления прозвучали на фоне предложения прекратить огонь в праздничные дни.

Захарова: Киев нервно отреагировал на инициативу о перемирии в День Победы

В МИД РФ прокомментировали реакцию Киева на инициативу о временном прекращении огня в период празднования Дня Победы. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, решение о перемирии на 8–9 мая 2026 года было принято президентом России Владимиром Путиным и получило поддержку со стороны президента США Дональда Трампа в ходе телефонного разговора 29 апреля.

«В связи с решением верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина 8–9 мая 2026 года объявлено перемирие в честь празднования Победы. Эта инициатива, к слову, активно поддержанная и президентом США (Дональдом — Прим. ред.) Трампом в ходе телефонного разговора с президентом России 29 апреля, вызвала нервную, истеричную реакцию на Банковой», — сказала Захарова.

Она также отметила, что президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Ереване попытался обесценить предложенную инициативу, а затем допустил высказывания, которые выглядят как угрозы.

По утверждению дипломата, речь шла о намеках на возможные атаки беспилотников во время проведения парада на Красной площади. Захарова подчеркнула, что подобные заявления прозвучали публично и были восприняты российской стороной как недопустимые.

