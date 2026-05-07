Не прошел медосмотр — лишился прав: как в России ужесточат требования для водителей

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 59 0

Нововведения затронут тех, кто игнорирует обязательные проверки здоровья.

Основания для лишения водительских прав как изменятся в 2027

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В РФ будут расширены основания для аннулирования водительских прав

Российским водителям готовят новые требования: перечень причин, по которым водительское удостоверение могут признать недействительным, станет шире. Изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года, сообщило РИА Новости.

Суть нововведения в том, что отказ от прохождения внеочередного медицинского освидетельствования теперь будет напрямую влиять на статус прав. Речь идет о ситуациях, когда во время планового медосмотра у автомобилиста обнаруживают признаки заболеваний, несовместимых с безопасным управлением транспортом. В таких случаях человека направляют на дополнительное обследование и лечение.

Если диагноз подтверждается, водителю необходимо пройти внеплановую медицинскую проверку. Согласно новым правилам, после получения соответствующего уведомления у него будет три месяца, чтобы это сделать. Игнорирование этого требования приведет к тому, что удостоверение автоматически утратит силу и будет аннулировано.

При этом важно отметить, что и сейчас наличие у водителя выявленных медицинских противопоказаний уже может стать основанием для лишения прав. Новые нормы лишь усиливают контроль и добавляют еще один механизм — наказание за отказ от обязательного освидетельствования.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
75.22
-0.12 88.06
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:14
Захарова: мясорубка была любимой игрушкой маленького Зеленского
13:12
«Бессмертный полк» в России в этом году пройдет в электронном формате
13:06
У Киева — истерика: Захарова оценила реакцию Украины на перемирие
13:01
«Были в отчаянии»: пропавшие в Карачаево-Черкесии туристки рассказали о спасении
12:58
Премьер Армении Пашинян не приедет в Москву на парад Победы
12:42
Многоквартирный дом поврежден в Перми в результате атаки беспилотников ВСУ

Сейчас читают

«И так инвалиды»: богатым украинцам предлагают легально откупаться от ТЦК
Постель с сюрпризом: что может ждать вас в отельной кровати
Накануне праздника: когда пройдет генеральная репетиция парада Победы в 2026 году
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео