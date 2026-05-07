Задержанный под Иркутском пьяный водитель заговорил с ГАИ на вымышленном языке

В городе Тулун Иркутской области пьяный водитель, спровоцировавший массовое ДТП, заговорил на вымышленном языке, чтобы обмануть полицейских. Об этом сообщил в Госавтоинспекция региона в Telegram-канале.

По предварительным данным, 70-летний водитель ВАЗа, поворачивая налево, отказался уступать дорогу «Тойоте». Машины столкнулись друг с другом и еще двумя припаркованными автомобилями. В результате аварии двоим пассажирам понадобилась медицинская помощь.

Когда на место столкновения прибыли офицеры ГАИ, они увидели, что водитель «Тойоты» пьян — мужчина вел себя неадекватно и агрессивно. На вопросы полицейских он отвечал на несуществующем языке, который придумал сам. В итоге нарушитель все-таки перешел на русский и признался, что пил алкоголь перед тем, как сесть за руль.

Дыхательный тест показал превышение нормы содержания алкоголя в шесть раз. Также стражи порядка выяснили, что ранее водителя уже лишали прав.

На обоих автомобилистов составили административные материалы.

