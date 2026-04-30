Захарова цитатой из «Обыкновенного чуда» ответила Каллас о диалоге ЕС с Россией

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 18 0

Поводом для резкого ответа стало заявление главы евродипломатии о том, что страны Евросоюза, ведя диалог с Москвой, не должны унижаться.

Захарова отреагировала на заявление Каллас

Официальный представитель МИД России Мария Захарова использовала знаменитую цитату из кинофильма «Обыкновенное чудо», чтобы прокомментировать высказывания главы Евродипломатии Каи Каллас о взаимоотношениях Евросоюза с Москвой. Свое мнение Захарова выразила в Telegram-канале.

Поводом для резкого ответа стали слова Каллас, которая заявила, что представителям европейских стран не следует «унижаться», обращаясь к России с просьбами о возобновлении диалога.

«Понятно. Раньше они говорили, что нас изолировали. Теперь вон оно как обернулось. Как говорится: „Я так долго за Вами бежала, чтобы сказать, как Вы мне безразличны“», — написала российский дипломат.

Захарова предположила, что слова Каллас, возможно, являются какой-то старинной эстонской игрой: надеть мусорное ведро на голову и думать, что тебя при этом никто не заметит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Захарова отправила Каллас на чемпионат по поросячьему визгу.

