Опасная гигиена: почему ватные палочки могут лишить вас слуха

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Привычный ритуал ухода за собой грозит серьезными травмами и глухотой.

Чем опасны ватные палочки как они могут лишить слуха

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Использование ватных палочек для очистки ушных раковин представляет серьезную угрозу для здоровья и может спровоцировать повреждение барабанной перепонки. Об этом сообщило издание Infosalus со ссылкой на заявление эксперта в области аудиологии Жоана Франсеска Хорвата.

Специалист развеял распространенное заблуждение о необходимости регулярного ручного удаления серных выделений. По словам Хорвата, человеческое ухо оснащено уникальной системой самоочищения, которая эффективно справляется с этой задачей без постороннего вмешательства.

Врач пояснил, что сера вырабатывается исключительно во внешней части слухового прохода и постепенно выводится наружу естественным путем.

Этому способствуют обычные движения челюстью, которые человек совершает во время пережевывания пищи или в процессе разговора.

Аудиолог подчеркнул, что применение палочек не устраняет загрязнения, а лишь проталкивает их вглубь, создавая плотные пробки и провоцируя инфекции.

В качестве безопасной замены привычному методу Хорват порекомендовал использовать более щадящие способы гигиены. Он посоветовал промывать уши специальными спреями с морской водой несколько раз в неделю.

Также эксперт допустил использование перекиси водорода или аптечных препаратов, предназначенных для деликатного растворения серы.

