Головная боль и температура: как определить симптомы заражения хантавирусом

Инфекционист Неронов: ранние симптомы хантавируса легко спутать с вирусной инфекцией

Хантавирусные инфекции — редкие, но опасные заболевания. Они могут протекать с тяжелыми осложнениями. Однако на ранних стадиях этот недуг сложно распознать, так как симптомы можно легко спутать с гриппом. Об этом рассказал 5-tv.ru инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов.

«Как правило, болезнь начинается с резкого повышения температуры, сильной головной боли, ломоты в мышцах, особенно в области спины и бедер. Возможны также тошнота, боли в животе, рвота и расстройство стула», — рассказал Неронов.

Особенно следует обратить внимание на такие признаки в том случае, если пациент до этого недавно находился там, где возможен контакт с грызунами — в старых дачных домах, сараях, амбарах, заброшенных помещениях или хозяйственных постройках.

Эти симптомы могут проявляться на протяжении нескольких дней. Если болезнь протекает тяжело, могут развиться серьезные осложнения — нарушение функции почек или дыхательная недостаточность из-за отека легких.

Специалист уточнил, что речь идет о зоонозных инфекциях, передающихся человеку от диких грызунов. Недуг может поражать почки, вызывая геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, или легкие — в форме хантавирусного легочного синдрома.

Одним из тревожных признаков наличия хантавирусных инфекций является резкое ухудшение состояния спустя несколько дней после начала болезни. Также стоит обратить внимание на точечные кровоизлияния на коже, боли в пояснице, одышку и появление кровянистой мокроты. Если что-то из этого имеет место быть, пациенту требуется госпитализация.

Инкубационный период может составлять от одной до восьми недель, но обычно симптомы появляются через две-четыре недели после контакта с источником заражения.

Что касается уровня смертности, то этот показатель зависит от конкретного штамма вируса. Легкие формы заболевания наблюдаются у европейского варианта, а к летальным исходам в 30–50% случаев приводит американский штамм. Так происходит из-за стремительного отека легких.

Неронов отметил, что рисков возникновения глобальной пандемии нет. Обычно вспышки носят локальный характер. Хантавирус передается, в основном, от грызунов человеку через аэрозоли, содержащие частицы их выделений. При этом для большинства штаммов передача от человека к человеку нехарактерна.

Пока что универсальной вакцины против хантавирусов не существует. В некоторых странах применяются лекарства против некоторых штаммов, но они не обеспечивают защиту от всего спектра вирусов. Чтобы обезопасить себя от заражения, стоит заняться защитой помещений от проникновения грызунов. Также стоит проводить влажную уборку помещения и хранить еду в закрытых тарах.

