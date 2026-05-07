Минобороны России объявило перемирие с 8 по 10 мая с предупреждением для Киева

В случае срыва празднования Дня Победы в Москве ВСУ грозит массированный удар по центру украинской столицы.
Министерство обороны России объявило о перемирии в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Режим прекращения огня введен с нуля часов 8 мая до полуночи 10 мая по решению президента Владимира Путина.
На этот период все российские группировки в зоне СВО полностью прекращают боевые действия. Также останавливаются удары ракетных войск, артиллерии, высокоточного оружия и ударных дронов по местам дислокации ВСУ и связанным с ВПК объектам в глубине украинской территории.
Российская сторона призвала Киев последовать ее примеру. При этом Минобороны предупредило: если ВСУ нарушат перемирие или попытаются нанести удары по российским населенным пунктам и объектам, будет дан адекватный ответ.
Особое предупреждение касается попыток сорвать празднование Дня Победы в Москве. В этом случае Вооруженные силы России нанесут массированный ракетный удар по центру Киева. Гражданское население и сотрудников иностранных дипмиссий призвали своевременно покинуть город.
