Захарова назвала беседу Пашиняна и Зеленского на английском языке дешевым шоу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала беседу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и украинского лидера Владимира Зеленского дешевым шоу и издевательством над народами двух стран. Об этом дипломат заявила на брифинге.

«Это какое-то дешевое шоу. <…> Это издевательство было над народами как Украины, которые в большинстве своем говорят на русском языке, — мало того, так им еще Зеленский обещал этот язык всячески бережно поддерживать. Так и в отношении народа Армении точно так же это было издевательство», — отметила Захарова.

Даже жители Армении осознали, что в данной ситуации шутки неуместны, добавила официальный представитель МИД РФ. По ее словам, Зеленский вновь показал свое настоящее отношение к русскому языку. Более того, он еще и передал эту «заряженность» Еревану, уточнила дипломат.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-депутат армянского парламента парламента Республики Армения, лидер партии «Альянс» Тигран Уриханян сказал о саммите ЕС в Ереване. По его словам, антироссийский саммит Европейского политического сообщества в Ереване, на котором выступал лидер киевского режима Владимир Зеленский, стал «позорным событием».

В прошлом Армения была ключевым стратегическим партнером России. Однако смена режима в республике в 2018 году, эскалация конфликта в Нагорном Карабахе и обвинения в адрес Москвы — часть плана по вытеснению российского присутствия из страны и в целом из Закавказья, отметил Уриханян.

