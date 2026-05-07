«Дешевое шоу»: Захарова про беседу Пашиняна и Зеленского на английском языке

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 18 0

Дипломат также считает это издевательством над народами двух стран.

Фото, видео: Reuters/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Захарова назвала беседу Пашиняна и Зеленского на английском языке дешевым шоу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала беседу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и украинского лидера Владимира Зеленского дешевым шоу и издевательством над народами двух стран. Об этом дипломат заявила на брифинге.

«Это какое-то дешевое шоу. <…> Это издевательство было над народами как Украины, которые в большинстве своем говорят на русском языке, — мало того, так им еще Зеленский обещал этот язык всячески бережно поддерживать. Так и в отношении народа Армении точно так же это было издевательство», — отметила Захарова.

Даже жители Армении осознали, что в данной ситуации шутки неуместны, добавила официальный представитель МИД РФ. По ее словам, Зеленский вновь показал свое настоящее отношение к русскому языку. Более того, он еще и передал эту «заряженность» Еревану, уточнила дипломат.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-депутат армянского парламента парламента Республики Армения, лидер партии «Альянс» Тигран Уриханян сказал о саммите ЕС в Ереване. По его словам, антироссийский саммит Европейского политического сообщества в Ереване, на котором выступал лидер киевского режима Владимир Зеленский, стал «позорным событием». 

В прошлом Армения была ключевым стратегическим партнером России. Однако смена режима в республике в 2018 году, эскалация конфликта в Нагорном Карабахе и обвинения в адрес Москвы — часть плана по вытеснению российского присутствия из страны и в целом из Закавказья, отметил Уриханян.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
75.22
-0.12 88.06
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:15
Суд запретил контент, но сайт жив: почему «ЯПлакалъ» не блокируют
19:11
«Очень важная работа»: о чем говорили Владимир Путин и глава «Ростеха» в ходе встречи
19:06
«Дешевое шоу»: Захарова про беседу Пашиняна и Зеленского на английском языке
19:00
Психолог назвала фатальную ошибку при знакомстве детей с младенцем
18:55
Минобороны России объявило перемирие с 8 по 10 мая с предупреждением для Киева
18:51
МИД России предупредил об опасности вакансий с высокой зарплатой в Таиланде

Сейчас читают

Пассажиров с лайнера, где вспыхнул хантавирус, поместят в военный изолятор
Ученица школы получила ожоги при взрыве страйкбольной гранаты в Ростовской области
У Киева — истерика: Захарова оценила реакцию Украины на перемирие
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео