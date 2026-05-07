Силы ПВО уничтожили 82 украинских беспилотника за четыре часа над Россией

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотника над российскими регионами в период с 12:00 до 16:00 по московскому времени. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем канале в мессенджере МАКС.

В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что расчеты ПВО ликвидировали еще 127 вражеских дронов над территорией двенадцати областей, включая Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Калужскую и другие. Удары также отражали в небе над Адыгеей и Удмуртией.

С 2022 года ВСУ регулярно наносят удары по территории России. Причем для атак противник использует не только беспилотники, но и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении уже 48 дронов, летевших на столицу. На местах падения обломков продолжают работу экстренные службы, заявил мэр в соцсетях.

