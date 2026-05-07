Силы ПВО уничтожили 82 украинских беспилотника за четыре часа над Россией

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 43 0

Атаки были отражены в период с 12:00 до 16:00 по московскому времени.

Сколько беспилотников уничтожили над Россией 7 мая 2026 года

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотника над российскими регионами в период с 12:00 до 16:00 по московскому времени. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем канале в мессенджере МАКС.

«Перехвачены и уничтожены 82 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в канале военного ведомства.

В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что расчеты ПВО ликвидировали еще 127 вражеских дронов над территорией двенадцати областей, включая Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Калужскую и другие. Удары также отражали в небе над Адыгеей и Удмуртией.

С 2022 года ВСУ регулярно наносят удары по территории России. Причем для атак противник использует не только беспилотники, но и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении уже 48 дронов, летевших на столицу. На местах падения обломков продолжают работу экстренные службы, заявил мэр в соцсетях. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
75.22
-0.12 88.06
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:15
Суд запретил контент, но сайт жив: почему «ЯПлакалъ» не блокируют
19:11
«Очень важная работа»: о чем говорили Владимир Путин и глава «Ростеха» в ходе встречи
19:06
«Дешевое шоу»: Захарова про беседу Пашиняна и Зеленского на английском языке
19:00
Психолог назвала фатальную ошибку при знакомстве детей с младенцем
18:55
Минобороны России объявило перемирие с 8 по 10 мая с предупреждением для Киева
18:51
МИД России предупредил об опасности вакансий с высокой зарплатой в Таиланде

Сейчас читают

Пассажиров с лайнера, где вспыхнул хантавирус, поместят в военный изолятор
Ученица школы получила ожоги при взрыве страйкбольной гранаты в Ростовской области
У Киева — истерика: Захарова оценила реакцию Украины на перемирие
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео