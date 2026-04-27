«Ювелирная точность»: как армия России разносит вражеские БПЛА-расчеты

Наступление наших войск на краматорско-дружковском направлении поддерживает артиллерия. Необходимо успеть выстрелить и поразить цель, пока дроны не засекли их позицию, и сразу сменить место дислокации. Корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков побывал на позициях одного из расчетов.

Меньше тридцати секунд, и снаряд разносит вражеский блиндаж, в котором засели операторы БПЛА. Еще не пришел отчет о первой пораженной цели — и новый выстрел. Ювелирная точность: машина подвоза всего в нескольких метрах от уничтоженного укрытия противника. И снова точное попадание. Фургон догорает среди пеньков, которые еще недавно были лесополосой.

Это артиллерийская 130-миллиметровая пушка М-46 — орудие, которое уже много раз очень хорошо себя зарекомендовало, в том числе на курском направлении, где артиллеристы уничтожали врага на удалении почти до 30 километров. Еще она очень хороша в контрбатарейной борьбе.

Их позиции затеряны глубоко в лесу. Мы добирались сюда больше часа. Сначала по песчаным дорогам, мимо сгоревшей техники, которая напоминает о главной опасности — беспилотниках врага. Затем по непроходимой грязи. Останавливаться нельзя: во-первых, можно завязнуть так, что придется вызывать на подмогу гусеничную технику. Но куда важнее — постоянные напоминания дрон-детектора, что где-то в воздухе всегда рядом «птичка» противника. И вот, наконец, через минное поле единственной возможной тропой добираемся на небольшую поляну, где нас знакомят с возможностями пушки.

«27 километров дальность стрельбы максимальная у нее. Пехота, бронетехника, укрепрайоны, пункты БПЛА. Все, куда достанем, туда и работаем», — рассказал командир орудия 6-й бригады Южной группировки войск с позывным «Илюха».

«Разлет около двухсот метров. Так как заряд 130, ущерб наносит нормальный, если попадаешь в цель», — добавил старший наводчик с позывным «Сом».

Надолго мы не задержимся. Лишние люди на позициях — лишний риск попасться на глаза вражеским дроноводам, подвергая опасности и свои жизни, и жизни всего расчета. Поэтому сразу после залпа спешим удалиться. А вот у артиллеристов работа только началась. По рации передали координаты новой цели.

