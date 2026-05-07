«Он пока не знает»: Милявская призналась в любви Харламову

Лолита Милявская заявила, что влюблена в юмориста Гарика Харламова

Певица Лолита Милявская заявила, что влюблена в юмориста Гарика Харламова, однако он об этом не знает. Об этом исполнительница хита «На Титанике» рассказала в беседе с музыкантом Дином Султановым, известным под псевдонимом Onative.

Лолита призналась, что ей нравится голос звезды Comedy Club и она могла бы под него засыпать. Однако вряд ли супруга шоумена Катерина Ковальчук будет этому рада.

«Слушай, есть один мужик, в которого я влюблена, но он об этом даже не знает. Но мне так нравится его голос. Я готова с ним засыпать. Вот с этим голосом. У нас такой Гарик Харламов. Там такой тембр. Просто я бы вот с этим мужиком спала бы и спала», — разоткровенничалась артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита Милявская рассказала о желании вновь выйти замуж. У артистки уже сформировано представление о том, каким должен быть ее потенциальный шестой супруг. Она осознает, что найти партнера, полностью соответствующего всем ожиданиям, непросто, поэтому допускает компромиссы в отношениях. В частности, певица отметила, что спокойно отнесется к ситуации, если доход будущего избранника окажется ниже ее собственного уровня.

