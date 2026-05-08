Три месяца на все: в России хотят изменить правила медосвидетельствования водителей
Новый порядок может заработать уже в следующем году.
Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru
В России хотят ввести внеочередные медосвидетельствования для водителей
Со следующего года в России собираются ввести так называемое внеочередное медосвидетельствование для водителей. Раньше медкомиссию проходили только при получении документа, его замене либо по требованию инспектора ГАИ при подозрении на опьянение. Теперь же требование в Единую систему здравоохранения может прийти совершенно внезапно, но должно быть обоснование.
«Поводом будет выявление признаков конкретного состояния, которое является противопоказанием к управлению транспортом. И новый закон прямо говорит, что если такие признаки выявлены при медосмотре, при медосвидетельствовании или при оказании медицинской помощи, ну, например, человек с этим заболеванием скорую себе вызвал, то тогда водителя могут направить на внеочередное освидетельствование», — объяснил врач-терапевт Владимир Латий.
Единственный непроработанный вопрос — способ уведомления. Водители могут просто не заметить, что им пришло приглашение. А после этого момента пройти медосмотр нужно в течение трех месяцев.
