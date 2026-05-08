Без заморозков: какие дни лучше подходят для посадки картофеля в мае

Клубни картофеля начинают гнить и хуже развиваются в холодной почве

Сезон посадки картофеля во многих регионах России начинается в мае. Для хорошего урожая важно не только правильно подготовить клубни, но и выбрать подходящий день для посадки. Специалисты посоветовали учитывать температуру почвы, прогноз погоды и особенности региона. Подробнее об этом написало издание URA.RU.

Когда сажать картофель в разных регионах

Сроки посадки зависят от климата. Так, на юге России лучше всего это делать в конце марта и начале апреля, в центральных регионах — в первой половине мая, в Северо-Западном федеральном округе — в середине или конце мая. А вот на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке для этого подходит вторая половина мая или начало июня.

Как понять, что время подходит для посадки картофеля

По информации Россельхозцентра, температура земли на глубине от десяти до 12 сантиметров должна быть не ниже плюс 7 градусов. Оптимальными считаются показатели от 7 до 10 градусов тепла.

Специалисты предупредили, что в холодной почве клубни овоща могут начать гнить и хуже развиваться.

Для того чтобы проверить температуру, понадобится обычный уличный термометр. Нужно выкопать небольшую ямку, затем поместить туда термометр на несколько минут и посмотреть результат.

Перед посадкой лучше всего изучить прогноз погоды до конца месяца. Если ожидается возвращение заморозков, то посадку надо перенести.

В регионах Урала и Сибири оптимальным периодом считается время с 15 по 25 мая. В средней полосе к работам часто приступают в начале месяца. При затяжном похолодании специалисты советуют сдвинуть сроки на одну-две недели, чтобы избежать повреждения всходов.

Почему не стоит сажать картофель в дождь

Избыточная влажность может негативно повлиять на будущий урожай. При застое воды клубням не хватает кислорода, что нарушает обменные процессы и повышает риск гниения.

Кроме того, влажная почва способствует развитию грибков и бактерий. Если дождь был кратковременным, а затем установилась теплая погода, посадка допускается.

Какими должны быть клубни картофеля

К моменту высадки на картофеле должны появиться ростки. Самыми качественными считаются короткие, плотные и крепкие ростки длиной до двух сантиметров.

Слишком длинные ростки, превышающие пять сантиметров, обычно оказываются хрупкими. Их рекомендуют аккуратно удалить перед посадкой.

Благоприятные дни на посадку картофеля по лунному календарю

Согласно лунному календарю, наиболее удачным временем для посадки картофеля в текущем мае считается период убывающей Луны.

Благоприятными днями называют 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 28 и 29 мая.

На какую глубину сажать картофель

В Россельхозцентре пояснили, что глубина посадки зависит от размера клубней и типа почвы. Для стандартного картофеля оптимальной считается глубина от шести до восьми сантиметров.

На песчаных и супесчаных почвах, которые быстро прогреваются, глубину можно увеличить до 12 сантиметров для того, чтобы защитить клубни от пересыхания.

На тяжелых глинистых участках и в низинах глубину, наоборот, уменьшают до четырех-шести сантиметров. Слишком глубокая посадка в таких условиях может привести к нехватке кислорода и загниванию картофеля.

Специалисты отдельно предупредили, что одной из самых частых ошибок остается чрезмерно глубокая посадка. По их словам, если клубень закопан примерно на 20 сантиметров, растению приходится тратить слишком много сил на прорастание, из-за чего корневая система развивается хуже, а урожайность снижается.

Три популярных способа посадки картофеля

Гладкая посадка

При таком способе делают лунки глубиной в восемь-двенадцать сантиметров с расстоянием между ними 25–35 сантиметров. В каждую лунку добавляют перегной и древесную золу, после чего помещают клубень ростками вверх.

Гребневая посадка

Для этого формируют гребни высотой около 15 сантиметров. Клубни раскладывают на вершине с промежутком 25–30 сантиметров. Иногда гребни дополнительно накрывают черной пленкой для прогрева земли.

Посадка в траншеи

В траншеи глубиной до 30 сантиметров укладывают смесь компоста и навоза, затем размещают клубни и присыпают их землей. Для сохранения влаги сверху можно уложить слой мульчи (это, к примеру, опилки, листва или компост. — Прим. ред.).

После каких культур лучше сажать картофель

Специалисты посоветовали соблюдать правила севооборота. Картофель не следует высаживать после томатов, баклажанов, перцев и других пасленовых культур.

Также нежелательно размещать посадки рядом с помидорами из-за риска фитофтороза (грибковое заболевание растений. — Прим. ред.).

При этом хорошими предшественниками являются бобовые, кукуруза, капуста, чеснок, лук, зерновые культуры и сидераты (растения, выращивающиеся не ради урожая плодов или зелени, а для последующей заделки в почву. — Прим. ред.), как, например, горчица, люпин, рапс или фацелия.

