Огород вместо спортзала: можно ли укрепить здоровье обычной работой на даче

Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Как садовые хлопоты влияют на сердце, сон и психическое состояние?

Как дача помогает при проблемах со здоровьем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Работа в саду и огороде помогает укрепить не только тело, но и психическое здоровье. К такому выводу пришли врачи и ученые, которые отмечают, что регулярные дачные занятия способны снижать риск развития деменции, онкологических заболеваний и проблем с сердечно-сосудистой системой.

Как рассказала изданию aif.ru кандидат медицинских наук, заместитель главного врача клиники неврологии и ортопедии Галина Энгельгардт, естественная физическая нагрузка на даче задействует разные группы мышц и положительно влияет на организм.

По словам специалиста, работа в огороде помогает сжигать калории, улучшает обмен веществ, снижает уровень холестерина и способствует нормализации артериального давления. Дополнительную пользу приносит пребывание на свежем воздухе и употребление овощей, ягод и зелени с собственного участка.

Кроме того, физическая активность на природе улучшает качество сна, помогает снизить мышечное напряжение и положительно влияет на эмоциональное состояние. Врач отметила, что созерцание природы и уход за растениями стимулируют выработку эндорфинов и уменьшают уровень стресса.

Специалисты также подчеркивают пользу дачных занятий для работы мозга. Мелкая моторика, планирование посадок, уход за растениями и общение с соседями помогают тренировать память, внимание и логическое мышление.

По словам Галины Энгельгардт, освоение новых навыков на даче способствует формированию новых нейронных связей и поддерживает нейропластичность мозга. Это особенно важно для профилактики возрастных когнитивных нарушений.

Врач также напомнила, что при хронических заболеваниях, проблемах с позвоночником или гипертонии перед началом активных дачных работ стоит проконсультироваться со специалистом.

