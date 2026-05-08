Особый ритуал: бизнесмен пришел к гадалке для лечения мигрени и был изнасилован

Bangkok Post: бизнесмен пришел к гадалке для лечения мигрени и был изнасилован

В Таиланде 32-летний предприниматель обвинил знаменитого медиума в тройном сексуальном насилии, которое произошло в начале мая под видом духовного исцеления. Об этом сообщает Bangkok Post.

Мужчина страдал от сильных головных болей, которые не могла вылечить традиционная медицина, и по совету матери отправился на прием к медиуму, якобы общающемуся с высшими силами. Гадалка заявила, что кармический долг пациента слишком велик, и назначила специальный закрытый сеанс поздно вечером, попросив мать бизнесмена подождать за дверью.

Во время ритуала, который позиционировался как «индуистский метод лечения», прорицатель заставила мужчину раздеться и смотреть порнографические материалы на телефоне. Затем она без его согласия совершила действия сексуального характера. Как утверждает жертва, предсказатель называла это частью процесса очищения.

На втором сеансе бизнесмену удалось тайно включить запись видео на смартфоне во время очередного домогательства. Эти кадры стали ключевым доказательством, так как ранее подобные жалобы на «духовного наставника» отклонялись из-за отсутствия улик.

Основатель правозащитной группы Экапхоп Луенгпрасерт помог пострадавшему подать официальное заявление в Центральное бюро расследований, минуя местную полицию из-за опасений, что у гадалки есть связи в правоохранительных органах региона. Ранее в сети уже появлялись обсуждения подобных инцидентов в этом медитационном центре, однако никто из жертв не имел записи происходящего.

После инцидента бизнесмен признался, что его состояние ухудшилось, и он даже задумывался о самоубийстве, но поддержка семьи и наличие видеозаписи помогли ему решиться на огласку. Правозащитники призывают и других возможных жертв этого человека не бояться обращаться к властям.

