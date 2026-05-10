Захарова: Европу без победы СССР ждал концлагерь с газовыми камерами

Мурад Устаров
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Без победы советского народа Европа превратилась бы в концлагерь и не отмечала свой день. Об этом в интервью ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы. Был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами», — подчеркнула дипломат.

При этом она отметила, что европейцы, как бы им ни помогали, «из любой позиции самоорганизуются в концлагерь».

Заявление прозвучало на фоне высказываний канцлера Германии Фридриха Мерца в адрес премьера Словакии Роберта Фицо по поводу его визита в Москву на празднование Дня Победы. Он сказал, что главу правительства ждет «серьезный разговор».

Фицо прибыл в столицу РФ 8 мая. Он возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он был единственным европейским лидером, который приехал в Москву по случаю 9 Мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что Фицо и Путин на встрече обсуждали украинский кризис и ряд других вопросов.

