Диплом или короб: почему курьеры в Москве получают больше офисных сотрудников

Светлана Стофорандова
Из-за дефицита кадров в регионах России за многие профессии уже начали платить «столичные» зарплаты.

Почему курьеры зарабатывают больше бюджетников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Курьеры в Москве получают на 12% больше, чем дипломированные сотрудники

Доход курьеров в Москве продолжает бить рекорды. В среднем они зарабатывают на 12% больше, чем сотрудники с высшим образованием. Как сообщила глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с НСН, это касается не всех дипломированных специалистов.

«Все зависит от того, какой вуз человек закончил, на кого учился, куда пошел работать. Зарплата выпускника топового вуза может в разы отличаться от выпускника менее востребованного вуза», — отметила она.

Кроме того, эксперт подчеркивает, что сотрудники госсектора зачастую выбирают не высокую зарплату, а стабильность, льготы и длинные отпуска.

По словам Головановой, все диктует рынок труда. Чем выше дефицит кадров в конкретной сфере, тем быстрее растут зарплаты.

«Кто нужен больше, там и выше рост. Это касается, например, программистов», — отметила она.

В других городах России ситуация постепенно выравнивается. Из-за нехватки кадров в регионах квалифицированные рабочие и средний медперсонал начинают получать «московские» зарплаты. Их доходы растут даже быстрее, чем у менеджеров.

Ранее 5-tv.ru назвал профессию автомаляра самой высокооплачиваемой в России в 2026 году. Желающим работать в этом направлении предлагают свыше 180 тысяч рублей в месяц.

